Σπουδαία ενίσχυση με Γιοβάνα Κόσιτς για τον ΠΑΟΚ!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του SDNA, o ΠΑΟΚ κλείνει μία σπουδαία μεταγραφή με την κεντρικό της Εθνικής Σερβίας, Γιοβάνα Κόσιτς (27 χρονών, 1,90 ύψος)!

Στο βόλεϊ γυναικών του ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένοι να αντιστρέψουν το κλίμα και τις μέτριες εμφανίσεις της ομάδας και μετά την Έλενα Μπάκα, προχωρούν σε ακόμη μία πολύ σημαντική μεταγραφή.

Ο λόγος για την Γιοβάνα Κόσιτς με την βασική κεντρικό της Εθνικής Σερβίας να πείθεται από το πρότζεκτ του Δικεφάλου και να έρχεται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να την ενισχύσει πάνω στο φιλέ.

Εκτός φυσικά από τις συνομιλίες που ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, χρειάστηκε η υπέρβαση του διοικητικού ηγέτη του τμήματος, Κώστα Αμοιρίδη, με ένα πολύ μεγάλο ποσό για το διάστημα που θα βρίσκεται η Σέρβα στην Ελλάδα (τουλάχιστον), ενώ οι λεπτοί χειρισμοί από τον team manager, Γιάννη Γιαννάκη, έφεραν τις επαφές σε οριστικό deal.

Η Κόσιτς διαθέτει εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού βόλεϊ, έχοντας αγωνιστεί στα δύο κορυφαία πρωταθλήματα. Τη φετινή σεζόν βρέθηκε στην Τουρκία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Ιλ Μπανκ, ενώ την προηγούμενη χρονιά αγωνίστηκε στην Ιταλία με την Τάλμασονς.

Στο παρελθόν έζησε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο στη Ρουμανία, κατακτώντας όλους τους εγχώριους τίτλους με την Άλμπα Μπλαζ και πραγματοποιώντας παράλληλα αξιόλογες πορείες στο Champions League, ενώ ήταν η κορυφαία μπλοκέρ της διοργάνωσης την σεζόν 2023/2024.

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Εθνικής Σερβίας τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με το αντιπροσωπευτικό της συγκρότημα στο EuroVolley 2021.

Η Κόσιτς αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη ώστε να ενσωματωθεί στο σύνολο του Γιάννη Γιαπάνη και να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο της με την φανέλα του ΠΑΟΚ!