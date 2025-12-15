Ας μιλήσουμε για ΕΡΤ και marketing plan

Και τώρα που ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό τριήμερο και καταλάγιασε η μπόρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τηλεόραση. Αναμφίβολα το θέμα της τηλεοπτικής παραγωγής της ΕΡΤ δεν ήταν μικρό παρότι εδώ και χρόνια οι φωνές που παρακαλούσαν την κρατική τηλεόραση να μπει στο άθλημα ήταν επίμονες και επαναλαμβανόμενες.

Η αστοχία και η επιπολαιότητα που αντιμετώπισε η ΕΡΤ το ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη. Ωστόσο για να φτάσουμε μέχρι εκεί πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ή μάλλον από ψηλά. Η Volley League τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών δεν είναι μόνο ένα πρωτάθλημα αλλά ένα προϊόν κάτι που μάλλον δεν αντιμετωπίζεται έτσι με τα αποτελέσματα να είναι φανερά.

Καλώς ή κακώς ο αθλητισμός είναι business εδώ και χρόνια. Οι εποχές ρομαντισμού έχουν περάσει προ πολλού και φυσικά κανείς δεν είναι διαθέσιμος να σπαταλήσει χρόνο και χρήμα αν δεν έχει λόγο να το κάνει. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που οι φωνές αθλητών, προπονητών, παραγόντων αλλά και φιλάθλων παρακαλούσαν την ΕΡΤ να λάβει δράση και να προβάλει το άθλημα. Εδώ έρχεται το πρώτο λάθος. Το ζήτημα λοιπόν ήταν να δούμε τη Volley League στην ΕΡΤ, να τη δούμε γενικότερα στην τηλεόραση ή να δούμε συνολικά ένα πιο ελκυστικό και καλοφτιαγμένο προϊόν; Άλλωστε αν πάμε λίγο πιο πίσω στις εποχές της Nova οι παραγωγές δεν ήταν ούτε πρόχειρες ούτε άσχημες, κάθε άλλο. Οπότε αν μιλάμε για θέμα καναλιού είμαστε ήδη εκτός θέματος.

Η ΕΡΤ, λοιπόν, μπήκε πιο δυναμικά στο βόλεϊ από πέρυσι αλλά και σε πολλά ακόμα αθλήματα κάτι που σίγουρα είναι θετικό αλλά όχι το παν. Και επειδή είμαστε άνθρωποι του χώρου δε βγάζουμε την… ουρά μας από έξω καθώς λάθη σε παραγωγές δεν έχουν γίνει μόνο από την κρατική τηλεόραση οπότε το να ρίχνουμε το ανάθεμα για όσα είδαμε ή καλύτερα για όσα δεν είδαμε στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ θα ήταν υποκριτικό. Το θέμα είναι πως το να παίζει απλά ένα παιχνίδι βόλεϊ για ένα δίωρο δύο φορές την εβδομάδα δεν είναι πανάκεια.

Μπορεί να φτάσαμε στο 2025 αλλά κάτι που λέγεται marketing plan μοιάζει ακόμα μακρινό. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό καθαυτό η τηλεοπτική παρουσία του πρωταθλήματος στους δέκτες μας αλλά πως θα γίνει πραγματικά εμπορικό. Και αυτό απαιτεί συνδυασμό τηλεόρασης και ιντερνετικών παραγωγών. Το ότι το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι άγνωστο μέχρι την τελευταία στιγμή, οι διαφημίσεις σχεδόν ανύπαρκτες και η σχετική ενημέρωση μηδαμινή σε μεγάλο βαθμό ακυρώνει το ότι οι αγώνες προβάλλονται από την ΕΡΤ. Και για να είμαστε ειλικρινής η προβολή του αθλήματος και το τηλεοπτικό πρόγραμμα γίνονται μεν από την ΕΡΤ αλλά σε συνεργασία με τη Volley League και την ΕΟΠΕ. Σίγουρα αυτό δεν είναι απλή δουλειά και θέλει συζητήσεις και μίντινγκ αλλά εκεί είναι η ουσία.

Το κομμάτι του business έχει μια βασική αρχή, απαιτεί επένδυση. Όταν είσαι διατεθειμένος να επενδύσεις σε ανθρώπους, παραγωγές, social media, επικοινωνία και προβολή τότε μπορείς να έχεις απαιτήσεις, να έχει εμπορικό προϊόν και να αναμένεις και κέρδος. Κέρδος και οικονομικό αλλά και όσον αφορά στην απόκτηση νέου κοινού και δημοφιλίας. Και αυτό δε γίνεται μόνο αν το πρωτάθλημα προβάλλεται στην ΕΡΤ, στην Nova, στο Action24 ή οπουδήποτε αλλού αλλά μπορεί να γίνει και με καλές και ποιοτικές παραγωγές στο Youtube. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται επενδύσεις.

Η ΕΡΤ κάνει το μίνιμουμ ως τώρα. Χρειάζεται και αυτό αλλά από εκεί και πέρα η μπάλα περνάει στην πλευρά της Volley League. Αυτή είναι που θα ανεβάσει την εμπορικότητα του δικού της προϊόντος και θα μπορεί να έχει πραγματικές απαιτήσεις από την κρατική τηλεόραση. Αν το πρωτάθλημα έχει τη δυναμική που του αρμόζει σε εμπορικό επίπεδο η ΕΡΤ θα είναι αυτή που θα το έχει ανάγκη και δε θα κάνει «χάρη» προβάλλοντας τους αγώνες σαν αγγαρεία. Και όποιος θεωρεί ότι τα social media, οι εκπομπές στο youtube, τα instastory και οι καμπάνιες προβολής είναι περιττά και δευτερεύοντα μάλλον ζει σε προηγούμενο αιώνα και δεν καταλαβαίνει που πραγματικά παίζεται το παιχνίδι και που αξίζει να επενδύσει κανείς.