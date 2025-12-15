Ολυμπιακός: Άφησε τη Βάνιακ και παίρνει Καρκάθες

Η 40χρονη Κουβανή θα είναι η νέα ακραία του Ολυμπιακού που έψαχνε μια ποιοτική και έμπειρη λύση μετά την αποδέσμευσή της Βάνιακ.

Η Κένια Καρκάθες επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από δύο χρόνια, όταν είχε αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.

Η Κουβανή ακραία έρχεται για να πάρει τη θέση της Βάνιακ, η οποία δεν μπόρεσε να επανέλθει στο επίπεδο που είχε πριν από τον τραυματισμό της στον ώμο.

Στα 40 της χρόνια, η Καρκάθες με ύψος 1,89μ. παραμένει παίκτρια με μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι. Διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση, ειδικά από την μπροστινή ζώνη, αλλά και για την απειλή που αποτελεί από τα 9 μέτρα.

Η Κουβανή έχει σημαντικές παραστάσεις από υψηλό επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί σε Τουρκία και Ιταλία. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Καρσίγιακα, ενώ φέτος ξεκίνησε στην ιταλική Μεσίνα της δεύτερης κατηγορίας. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου είχαν ως αποτέλεσμα να μείνει ελεύθερη, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή της.

Η Καρκάθες έχει ήδη δηλωθεί τόσο στην ΕΟΠΕ όσο και στην CEV, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να αγωνιστεί κανονικά τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μαζί με τις Ντι Ιούλιο, Στεβάνοβιτς, Αμπντεραχίμ και Κονέο, θα συμπληρώνει την πεντάδα των ξένων παικτριών του Ολυμπιακού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις εμφανίσεις της στους τελικούς της σεζόν 2023-24, όταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα στην ανατροπή απέναντι στον Ολυμπιακό, από το 2-0 σε 3-2 νίκες. Τότε, μαζί με την Άτκινσον, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Στην Ιταλία, με τη Μεσίνα, η Καρκάθες ολοκλήρωσε την παρουσία της ως 16η σκόρερ με 187 πόντους και 9η στα σερβίς με 15 άσους.