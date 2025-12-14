Η ΑΕΚ που αντιστέκεται, η ΑΕΚ που επιμένει

Η αυλαία της αγωνιστικής έπεσε με το παιχνίδι στα Μεσόγεια και με την ΑΕΚ να κάνει εμφατική νίκη κόντρα στο πληγωμένο Μαρκόπουλο. Ωστόσο η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή επιβεβαιώνει ότι διατηρεί τη σοβαρότητα και παίρνει την ουσία φιλοδοξώντας να ανέβει ακόμα περισσότερο βαθμολογικά.

Η νίκη της ΑΕΚ δεν αποτελεί έκπληξη καθώς το Μαρκόπουλο των τελευταίων αγωνιστικών δε θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που κέρδιζε τις εντυπώσεις. Η αποχώρηση της Τζόνσον για τις ΗΠΑ, η απουσία της Μάρμεν αλλά και ο τραυματισμός της αναπληρωματικής διαγώνιας, της Καράγκουτη, έχουν φέρει την ομάδα από τα Μεσόγεια σε εξαιρετική δυσχαιρή θέση. Αυτό βέβαια δεν απασχολεί την ΑΕΚ που τη δουλειά της την έκανε άψογα.

Παιχνίδια σαν αυτό μπορεί να κρύβουν παγίδες που προέρχονται από σιγουριά και ολίγον από υπεροψία. Η ΑΕΚ δεν είχε τίποτα από αυτά και ενδεχομένως αυτό να είναι το μεγάλο της κέρδος περισσότερο και από την ίδια τη νίκη. Το γεγονός ότι κόντρα σε έναν αντίπαλο γεμάτο από ελλείψεις, που έχει μετατρέψει την Καθάριου σε διαγώνια γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, και που παίζει με την ψυχολογία πεσμένη η Ένωση ήταν πιστή στο πλάνο και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο.

Είναι φανερό πως η απουσία της Γιουζγκέντς στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν οδήγησε σε αλχημείες που και στέρησαν μια αξιόλογη διαγώνια και που μπέρδεψαν την ομάδα. Οπότε με την Τουρκάλα διαθέσιμη η ΑΕΚ έχει γίνει σαφώς καλύτερη και φυσικά πιο ομοιογενής ομάδα. Αν υπάρχει όμως μια παίκτρια που ξεχωρίζει φέτος αυτή είναι η Κυπαρίσση. Η διεθνής ακραία φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου και νιώθει καλά και εισπράττει εμπιστοσύνη. Η Κυπαρίσση είναι μια ακραία με επιθετικές αρετές και όταν αποκτάει ρυθμό μπορεί να γίνει ένας σημαντικός πόλος που χαρίζει πόντους στην ομάδα της. Μπορεί στην υποδοχή να έχει περιθώρια βελτίωσης αλλά η ενέργεια και η ουσία που δίνει στην επίθεση την κάνει μια παίκτρια σχεδόν απαραίτητη για την ΑΕΚ.

Μπορεί η Κλέπκου και η Πολυνοπούλου να έχουν πιο περιορισμένο ρόλο ωστόσο το γεγονός ότι οι δυο τους και η Κυπαρίσση είναι αθλήτριες που μεγάλωσαν μαζί στον ΠΑΟΚ, έχουν συνυπάρξει και γνωρίζονται καλά εδώ και χρόνια όπως και να ‘χει δημιουργεί ένα κλίμα οικειότητας που σε μια ομάδα μπορεί να παίξει ρόλο. Η χημεία δηλαδή προϋπήρχε κάτι που μπορεί να απορροφήσει κραδασμούς που ενδεχομένως να προκύπτουν στα αποδυτήρια.

Σίγουρα πάντως ο Ταμπουρατζής εξακολουθεί να κερδίζει πόντους εμπιστοσύνης και αυτό θέτει βάσεις για την ΑΕΚ. Η Ένωση έχει δείξει ξεκάθαρα βελτίωση και μεταξύ άλλων πέτυχε πριν λίγες εβδομάδες μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Βαλεφόλια ακόμα και αν δε συνοδεύτηκε με πρόκριση. Αυτά είναι σημάδια που φανερώνουν ανάκαμψη. Είναι απορίας άξιο πως αυτή η ομάδα έχει καταφέρει να μείνει τόσο χαμηλά στη βαθμολογία και έχει απωλέσει τόσους βαθμούς. Αλλά όπως λένε, όταν πέσεις χαμηλά μόνο ψηλά μπορείς να ανέβεις μετά. Δύσκολα η ΑΕΚ θα γίνει φαβορί για τίτλο αλλά σίγουρα έχει δυνατότητες πολύ ψηλότερες από την έβδομη θέση.