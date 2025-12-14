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Η βαθμολογία της Volley League γυναικών: Στην κορυφή και αήττητος ο Παναθηναϊκός

Βόλεϊ
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Το κυρίως πιάτο της 9ης αγωνιστικής στην Volley League γυναικών ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 9/9 απολαμβάνοντας την μοναξιά της κορυφής.

Σε κοντινή απόσταση ακολουθεί ο «αιώνιος» αντίπαλος Ολυμπιακούς, που κέρδισε με 3-0 σετ τον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να γνωρίζει την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-0
Θήρα - ΖΑΟΝ Κηφισιάς 3-0
Άρης - Πανιώνιος 0-3
Μίλων - Ηλυσιακός 3-0
Θέτις - Παναθηναϊκός 0-3

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

20:30 Μαρκόπουλο - ΑΕΚ

Η βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκός 24
  2. Ολυμπιακός 22
  3. Πανιώνιος 18
  4. ΖΑΟΝ Κηφισιάς 18
  5. Θήρα 15
  6. ΠΑΟΚ 13
  7. Μίλων 12
  8. Θέτις 10
  9. ΑΕΚ 9
  10. Μαρκόπουλο 8 
  11. Ηλυσιακός 6
  12. Άρης 4

H επόμενη (10η) αγωνιστική 

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

17:00 AEK - Μίλων
17:00 ΖΑΟΝ Κηφισιάς - Πανιώνιος 
17:00 Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο
18:00 Ηλυσιακός - Άρης
19:00 Θήρα - Ολυμπιακός
19:00 ΠΑΟΚ - Θέτις

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών: Στην κορυφή και αήττητος ο Παναθηναϊκός