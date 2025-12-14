Η βαθμολογία της Volley League γυναικών: Στην κορυφή και αήττητος ο Παναθηναϊκός

Σε κοντινή απόσταση ακολουθεί ο «αιώνιος» αντίπαλος Ολυμπιακούς, που κέρδισε με 3-0 σετ τον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να γνωρίζει την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-0
Θήρα - ΖΑΟΝ Κηφισιάς 3-0
Άρης - Πανιώνιος 0-3
Μίλων - Ηλυσιακός 3-0
Θέτις - Παναθηναϊκός 0-3
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
20:30 Μαρκόπουλο - ΑΕΚ
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 24
- Ολυμπιακός 22
- Πανιώνιος 18
- ΖΑΟΝ Κηφισιάς 18
- Θήρα 15
- ΠΑΟΚ 13
- Μίλων 12
- Θέτις 10
- ΑΕΚ 9
- Μαρκόπουλο 8
- Ηλυσιακός 6
- Άρης 4
H επόμενη (10η) αγωνιστική
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
17:00 AEK - Μίλων
17:00 ΖΑΟΝ Κηφισιάς - Πανιώνιος
17:00 Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο
18:00 Ηλυσιακός - Άρης
19:00 Θήρα - Ολυμπιακός
19:00 ΠΑΟΚ - Θέτις