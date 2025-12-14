Η βαθμολογία της Volley League γυναικών: Στην κορυφή και αήττητος ο Παναθηναϊκός

Το κυρίως πιάτο της 9ης αγωνιστικής στην Volley League γυναικών ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το 9/9 απολαμβάνοντας την μοναξιά της κορυφής.

Σε κοντινή απόσταση ακολουθεί ο «αιώνιος» αντίπαλος Ολυμπιακούς, που κέρδισε με 3-0 σετ τον ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να γνωρίζει την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 3-0

Θήρα - ΖΑΟΝ Κηφισιάς 3-0

Άρης - Πανιώνιος 0-3

Μίλων - Ηλυσιακός 3-0

Θέτις - Παναθηναϊκός 0-3

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

20:30 Μαρκόπουλο - ΑΕΚ



Η βαθμολογία

Παναθηναϊκός 24 Ολυμπιακός 22 Πανιώνιος 18 ΖΑΟΝ Κηφισιάς 18 Θήρα 15 ΠΑΟΚ 13 Μίλων 12 Θέτις 10 ΑΕΚ 9 Μαρκόπουλο 8 Ηλυσιακός 6 Άρης 4

H επόμενη (10η) αγωνιστική

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

17:00 AEK - Μίλων

17:00 ΖΑΟΝ Κηφισιάς - Πανιώνιος

17:00 Παναθηναϊκός - Μαρκόπουλο

18:00 Ηλυσιακός - Άρης

19:00 Θήρα - Ολυμπιακός

19:00 ΠΑΟΚ - Θέτις