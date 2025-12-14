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Η βαθμολογία της Volley League: Πρώτος και αήττητος ο Μίλωνας ακολουθεί ο ΠΑΟ, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ

Βόλεϊ
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 7ης αγωνιστική της Volley League ανδρών, με τον Μίλωνα να συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του, όντας αήττητος και στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στου τρεις βαθμούς ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, που λύγισε στο τάι μπρέικ από τον ΠΑΟΚ (2-3), με τον Δικέφαλο από την πλευρά του να φτάνει τους 13 βαθμούς προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου - ΟΦΗ 1-3
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-3
Ολυμπιακός - Μίλων 2-3

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

17:00 Φοίνικας Σύρου - Κηφισιά
18:00 Πανιώνιος - Καλαμάτα

Η βαθμολογία

  1. Μίλων 19
  2. Παναθηναϊκός 16
  3. ΠΑΟΚ 13
  4. ΟΦΗ 12
  5. Ολυμπιακός 11
  6. Καλαμάτα 80 9
  7. Φοίνικας Σύρου 6
  8. Πανιώνιος 4
  9. Κηφισιά 3
  10. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 3

Η επόμενη (8η) αγωνιστική 

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

18:00 ΠΑΟΚ - Φλοίσβος
18:00 Μίλωνας - Φοίνικας Σύρου
18:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός
18:00 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός
18:00 Καλαμάτα 80 - Κηφισιά

Η βαθμολογία της Volley League: Πρώτος και αήττητος ο Μίλωνας ακολουθεί ο ΠΑΟ, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ