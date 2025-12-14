Η βαθμολογία της Volley League: Πρώτος και αήττητος ο Μίλωνας ακολουθεί ο ΠΑΟ, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ

Στου τρεις βαθμούς ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, που λύγισε στο τάι μπρέικ από τον ΠΑΟΚ (2-3), με τον Δικέφαλο από την πλευρά του να φτάνει τους 13 βαθμούς προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου - ΟΦΗ 1-3
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-3
Ολυμπιακός - Μίλων 2-3
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
17:00 Φοίνικας Σύρου - Κηφισιά
18:00 Πανιώνιος - Καλαμάτα
Η βαθμολογία
- Μίλων 19
- Παναθηναϊκός 16
- ΠΑΟΚ 13
- ΟΦΗ 12
- Ολυμπιακός 11
- Καλαμάτα 80 9
- Φοίνικας Σύρου 6
- Πανιώνιος 4
- Κηφισιά 3
- Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 3
Η επόμενη (8η) αγωνιστική
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
18:00 ΠΑΟΚ - Φλοίσβος
18:00 Μίλωνας - Φοίνικας Σύρου
18:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός
18:00 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός
18:00 Καλαμάτα 80 - Κηφισιά