Η βαθμολογία της Volley League: Πρώτος και αήττητος ο Μίλωνας ακολουθεί ο ΠΑΟ, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 7ης αγωνιστική της Volley League ανδρών, με τον Μίλωνα να συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του, όντας αήττητος και στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στου τρεις βαθμούς ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, που λύγισε στο τάι μπρέικ από τον ΠΑΟΚ (2-3), με τον Δικέφαλο από την πλευρά του να φτάνει τους 13 βαθμούς προσπαθώντας να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου - ΟΦΗ 1-3

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-3

Ολυμπιακός - Μίλων 2-3

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

17:00 Φοίνικας Σύρου - Κηφισιά

18:00 Πανιώνιος - Καλαμάτα

Η βαθμολογία

Μίλων 19 Παναθηναϊκός 16 ΠΑΟΚ 13 ΟΦΗ 12 Ολυμπιακός 11 Καλαμάτα 80 9 Φοίνικας Σύρου 6 Πανιώνιος 4 Κηφισιά 3 Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 3

Η επόμενη (8η) αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

18:00 ΠΑΟΚ - Φλοίσβος

18:00 Μίλωνας - Φοίνικας Σύρου

18:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός

18:00 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός

18:00 Καλαμάτα 80 - Κηφισιά