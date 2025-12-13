Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τις κακές εμφανίσεις, ο ΠΑΟΚ είναι σε ανοδική τροχιά και πήρε μεγάλη νίκη μέσα στο Μετς με 3-2 σετ. Σε κρίση οι πράσινοι.

Με τον «τίγρη» Ερνάντεζ να υπενθυμίζει γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, επικρατώντας με 2-3 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Volley League και φωνάζοντας πως είναι ΕΔΩ!

Μετά το αρχικό 5-5 για τις δύο ομάδες ο ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι στο γκάζι και με τον Ερνάντεζ να δίνει σκορ πήρε το προβάδισμα με 8-10, ενώ ο Κοκκινάκης με μπλοκ άουτ έστειλε τον Δικέφαλο στο +4 με 10-14.

Με λάθος του Σπίριτο οι ασπρόμαυροι ανέβασαν ακόμη περισσότερο την τιμή της διαφορά (11-17), με τον Γκάσμαν να έχει δύο καλά σερβίς εκ των οποίων έναν άσσο και να μειώνει σε 13-18. Η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη, οι ασπρόμαυροι διαχειρίστηκαν όπως πρέπει το προβάδισμά τους και με 20-25 έπειτα από πόντο του Ερνάντεζ ήρθε το 0-1.

Το δεύτερο σετ ήταν εντελώς διαφορετικό καθώς υπήρξαν πολλές ισοπαλίες (5-5, 10-10) με τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει να έχει το πάνω χέρι έστω και με 14-15. Ο Βουλκίδης με μπλοκ στον Κοβάσεβιτς έβαλε τον Παναθηναϊκό μπροστά με 16-15 ωστόσο ο Δικέφαλος με άσσο του Κοβάσεβιτς και δύο σερί πόντους του Ερνάντεζ μπήκε ξανά σε θέση οδηγού με 17-19.

Με κόντρα μπάλα του Ανδρεόπουλου οι πράσινοι μείωσαν σε 21-22 ωστόσο ο ΠΑΟΚ έδειξε μεγάλη ψυχραιμία στο κλείσιμο του σετ και με λάθος του Πρωτοψάλτη και μπλοκ του Κοβάσεβιτς στον Νίλσεν ήρθε το 0-2 με 22-25.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να επιστρέψει στο παιχνίδι και με τον Γιάντσουκ πήρε γρήγορα προβάδισμα με 4-0. Με τον Ερνάντεζ να το παίρνει ξανά πάνω του ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 7-6 ωστόσο οι πράσινοι που είχαν ανεβάσει την απόδοσή τους με μπλοκ από Γκλάσμαν και Πρωτοψάλτη πήγαν για πρώτη φορά στο +5 με 15-10.

Ο Δικέφαλος μείωσε σε 20-17 με πρώτο χρόνο του Τζέντρικ, αλλά οι παίκτες του Ανδρεόπουλου είχαν σωστές επιλογές στο φινάλε και με επίθεση του Νίλσεν έκαναν το 25-21 και μείωσαν σε 1-2.

Στο τέταρτο σετ έχοντας την ψυχολογία και το μομέντουμ μαζί του έκανε δυνατή εκκίνηση και με καλό μπλοκ-σέρβις προηγήθηκε με 8-5 και 11-7 με τον Γιάντσουκ. Οι πράσινοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, πήγαν στο 19-15 και πάλι με τον Ουκρανό, ενώ στο φινάλε του σετ την... σκυτάλη πήρε ο Ανδρεόπουλος με σερί επιθέσεις έβαλε την ομάδα του μπροστά με τέσσερα σετ μπολ (24-20) για να έρθει το 25-21 από τον Νίλσεν και η ισοφάριση σε 2-2.

Στο τάι μπρέικ ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-2 με τον Ερνάντεζ, για να έρθει το 3-2 για τον Παναθηναϊκό με τον Γιάντσουκ. Με μπλοκ του Γαλιώτου και άσσο από τον Κοβάσεβιτς ο Δικέφαλος άλλαξε τερέν στο 6-8, ενώ ο Κοκκινάκης τελείωσε τη κόντρα μπάλα για το 7-10.

Με δύσκολη επίθεση του Πρωτοψάλτη και λάθος του Κοβάσεβιτς οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 11-13, ενώ με μπλοκ του Βουλκίδη η διαφορά πήγε στον πόντο (12-13).

Ο Τζέντρικ με σπουδαίο μπλοκ έστειλε την ομάδα του σε δύο σετ μπολ (12-14), ο Νίλσεν έσβησε το ένα ωστόσο στο φινάλε μίλησε η ποιότητα και προσωπικότητα του Κοβάσεβιτς που με δύσκολο πέρασμα έκανε το 13-15 και διαμόρφωσε το τελικό 2-3.

Τα σετ: 20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15

Η διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 11-16, 16-21, 20-25

2ο σετ: 6-8, 16-15, 18-21, 22-25

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-17, 25-21

4o σετ: 8-4, 16-12, 21-16, 25-21

5o σετ: 4-5, 7-10, 8-12, 13-15

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσους, 62 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων, ενώ του ΠΑΟΚ από 2 άσους, 52 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 44 λάθη αντιπάλων. Τα σετ: 2-3 (20-25, 22-25, 25-21, 25-21, 13-15) σε 124’

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 14 (8/14επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Γιάντσουκ 20 (16/32επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 55%υπ-24%αρ.), Νίλσεν 23 (19/41επ., 4 άσσοι), Βουλκίδης 6 (4/9επ., 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 15 (12/22επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 64%υπ-25%αρ.), Σπίριτο 2 (2/4επ.) / Χανδρινός (λ.,81%υπ-57%αρ.), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης 1 (1/3επ., 33%υπ-33%αρ.)

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 5 (4/9επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (2μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (8/17επ., 1 μπλοκ, 48%υπ-13%αρ.), Ερνάντεζ 25 (24/41επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 16 (13/27επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 32%υπ-18%αρ.), Μιχελάκης (λ, 42%υπ-8%αρ.), Κόλεφ 6(3/4επ., 3 μπλοκ), Τακουρίδης, Μούχλιας