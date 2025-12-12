Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαρραλέος

Ο καιρός περνάει και όπως φαίνεται κυλάει υπέρ του. Ο Αντώνης Βουρδέρης έχει περάσει τα πρώτα «τεστ» με επιτυχία και μοιάζει να είναι ο ιδανικός ώστε να καθοδηγήσει τον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της σεζόν κάνοντας παράλληλα το μεγάλο βήμα της καριέρας του.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να βρει ηρεμία, να κατακτήσει τίτλο και να πετύχει μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή νίκη. Σίγουρα ο Αντώνης Βουρδέρης είχε τον άχαρο ρόλο του να συμμαζέψει μια ομάδα που χτίστηκε από τον Αντρέα Γκαρντίνι και που είχε βρει από το δρόμο της ωστόσο κατάφερε άμεσα να αλλάξει ρότα.

Η αλήθεια είναι πως ως άμεσος συνεργάτης του Γκαρντίνι είχε ρόλο και άποψη για τον φετινό Ολυμπιακό οπότε δεν βρέθηκε ουρανοκατέβατος σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Μπορεί κάποια κομμάτια του παζλ να μην κόλλησαν, όπως ο Νεντέλκοβιτς, και κάποια άλλα να άργησαν να προσαρμοστούν, όπως ο Καβάνα, αλλά το μεγαλύτερο ζητούμενο φάνηκε πως ήταν η ηρεμία και η αυτοπεποίθηση. Και αυτά τα έφερε άμεσα ο Βουρδέρης.

Μπορεί ο κόουτς του Ολυμπιακού να έχει παρουσιαστικό που θυμίζει νεαρό αλλά είναι ιδιαίτερα έμπειρος, γεννημένος το 1978 γαρ. Ενδεχομένως να άργησε να βρει θέση ως head coach, ή πιο σωστά να μη του δόθηκε η ευκαιρία, αλλά τα χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό ήταν πάντα βοηθός σπουδαίων προπονητών κάτι που σαφώς έπαιξε το ρόλο του. Και φυσικά το ότι ήταν μέλος του σταφ της Τσεχίας που έκανε εντυπωσιακά πράγματα στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Φιλιππίνων δεν ήταν τυχαίο.

Ο Ολυμπιακός μετά την αλλαγή προπονητή φαίνεται ότι δεν έχει πίεση και παίζει πιο ελεύθερα. Κάπου εκεί τοποθετείται χρονικά και η αγωνιστική βελτίωση του πασαδόρου του που σε μεγάλο βαθμό άλλαξε τη ροή της σεζόν. Με τον Καβάνα βελτιωμένο ο Ατανασίεβιτς δεν μοιάζει με… μοναχικό καβαλάρη αλλά οι ερυθρόλευκοι έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στην επίθεση. Επιπλέον, ένα από τα βασικότερα στελέχη των περσυνών επιτυχιών του Ολυμπιακού ήταν ο Πέριν. Ο Καναδός ήταν αγνώριστος στο πρώτο κομμάτι της σεζόν και η εικόνα του τις τελευταίες δύο εβδομάδες αρχίζει να θυμίζει και πάλι τον παλιό καλό εαυτό του κάτι που έπαιξε ρόλο και στην κατάκτηση του League Cup.

Το πιο κομβικό στοιχείο, όμως, φαίνεται πως είναι η εμπιστοσύνη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δείχνουν να έχουν εμπιστοσύνη στον Βουρδέρη και να δίνουν με αυτό τον τρόπο τη στήριξή τους σε αυτόν. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών άλλωστε έχουν συνεργαστεί μαζί του είτε λίγο είτε περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως αυτό να είναι και το δεδομένο που έφερε όλη αυτή την ηρεμία και τη συσπείρωση που κατά συνέπεια ανέβασε την απόδοση της ομάδας.

Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός δεν ήταν κακή ομάδα ούτε είχε κακό ρόστερ ακόμα και αν δεν ξεκίνησε με φόρα της σεζόν. Αργά ή γρήγορα θα ανέκαμπτε. Παρόλα αυτά η αλλαγή προπονητή μοιάζει να αποδίδει όχι προσωρινά αλλά με βάθος χρόνου. Ο Βουρδέρης είναι σε μια φάση της καριέρας του που και αξίζει την «αναβάθμιση» σε πρώτο προπονητή και που αξίζει την εμπιστοσύνη του συλλόγου. Και ο χρόνος θα αποδειχθεί ο απόλυτος κριτής.