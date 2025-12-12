Ο ΠΑΟΚ έκανε το... κόλπο γκρόσο και η Μπάκα επιστρέφει στα ασπρόμαυρα!

Ο Δικέφαλος ήρθε σε συμφωνία με την Έλενα Μπάκα η οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να ενισχύσει τα ασπρόμαυρα άκρα!

Επέστρεψε και μάλιστα… με συνοπτικές διαδικασίες η Έλενα Μπάκα! Ύστερα από λίγους μήνες παρουσίας στην Πολωνία, η διεθνής ακραία γυρίζει στην Ελλάδα για να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να πραγματοποιεί μια ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση.

Η υπόθεση μόνο απλή δεν ήταν. Παρότι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει τις πρώτες διερευνητικές επαφές πριν από μερικές ημέρες, η μεταγραφή μπορούσε να προχωρήσει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της πολωνικής ομάδας. Τελικά, χάρη στην έντονη επιθυμία και των δύο πλευρών για νέα συνεργασία και με την καταβολή του σχετικού buy out από τον διοικητικό υπεύθυνο του τμήματος, Κώστα Αμοιρίδη, η συμφωνία έκλεισε.

Η Μπάκα αναμένεται να μπει άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων, ενώ απομένει να φανεί αν θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο ματς με τον Ολυμπιακό το Σάββατο (13/12), ή αν το ντεμπούτο της θα μετατεθεί για την επόμενη εβδομάδα απέναντι στη Θέτιδα Βούλας στη Μίκρα.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνίδα ακραία είχε πραγματοποιήσει εντυπωσιακή σεζόν πέρσι με τα ασπρόμαυρα, επίδοση που της άνοιξε τον δρόμο για το πρωτάθλημα της Πολωνίας. Παρά τις επίσης πολύ καλές εμφανίσεις της εκεί, η ίδια προτίμησε να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ.