Το «κράτος είναι ο Ολυμπιακός», πήρε σάρκα και οστά

Μια φράση που χρησιμοποιούσαν οι Ολυμπιακοί για την ομάδα τους, βρίσκει πιστή εφαρμογή στην Ελλάδα λίγο πριν το τέλος του 2025, με ασταμάτητα προνόμια, εύνοια και παροχές που ξεπερνούν τα ανεκτά όρια της κοινωνίας. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το φώναζαν σύνθημα στα γήπεδα που αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός. Αναφορικά με το σωματείο του λιμανιού, που είναι «κράτος». Δυστυχώς, στη δύση του 2025 και πριν μας βρει το 2026, αντιλαμβανόμαστε πως όντως κράτος είναι ο Ολυμπιακός. Ή καλύτερα, το κράτος είναι Ολυμπιακός.

Σε μια κοινωνία που στενάζει, μοχθεί και μάχεται καθημερινά, είναι λες και πάρθηκε απόφαση στο Μαξίμου πως πρέπει να ευνοηθεί σε κάθε επίπεδο το σωματείο που εδρεύει στον Πειραιά. Περιοχή η οποία έχει παραδοθεί σε έναν σύλλογο, σαν ένα μεγάλο οικόπεδο φτιαγμένο για να εξυπηρετεί κάθε μορφής ανάγκες του.

Την ώρα που αγρότες κλαίνε μπροστά στις κάμερες επειδή όπως δηλώνουν ντρέπονται να αντικρίσουν τα παιδιά τους γιατί πέρασαν σε σχολές που βρίσκονται σε άλλη πόλη και δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα για να τα σπουδάσουν. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο καθένας πως ολόκληρο κλειστό στου Ρέντη, παραχωρείται με μηνιαίο ενοίκιο 833 ευρώ. Ποσό το οποίο δεν αρκεί ούτε για τα μισά έξοδα μιας οικογένειας που θέλει να στείλει το παιδί της να σπουδάσει σε έναν άλλο νομό.

Στην ίδια ακριβώς περιοχή, με αυτά τα χρήματα χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να βρεθεί διαμέρισμα άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων, σε πολυκατοικία 40ετίας τουλάχιστον. Μια απλή αναζήτηση και ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει.

Με αυτά τα χρήματα, ένα αθλητικό σωματείο νοικιάζει κλειστό γήπεδο στο οποίο μπορούν να διεξάγονται ευρωπαϊκοί αγώνες βόλεϊ για παράδειγμα. Χωρίς να παρεμβαίνει κανείς αρμόδιος, χωρίς να ενοχλείται κανείς από την κοινωνική πρόκληση και τις κρατικές παροχές στις πλάτες των κορόιδων. Δηλαδή των ανθρώπων που πληρώνουν φόρους και δουλεύουν 2-3 δουλειές για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα.

Την ίδια στιγμή, καθημερινά στη «Διαύγεια» αυξάνονται οι υπογεγραμμένες εγκρίσεις πληρωμών για το ΣΕΦ. Εκεί όπου η Α.Ε. του μπασκετικού Ολυμπιακού, απολαμβάνει κρατικές πληρωμές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Για να καλυφθεί κάθε ανάγκη του ΣΕΦ, μέχρι να έρθει η ώρα να δοθούν τα εκατομμύρια και να λυθούν μια και καλή τα προβλήματα. Κάτι που συνέβη με την ψυκτική μονάδα που τοποθετήθηκε προ εβδομάδων και η πρόεδρος της διοίκησης του ΣΕΦ, πανηγύριζε.

Γιατί σε αυτή τη χώρα, προτεραιότητα του κράτους και της κυβέρνησης, είναι να δροσίζονται όσοι Ολυμπιακοί πηγαίνουν στο γήπεδο, όταν ανέβει η θερμοκρασία. Οι υπόλοιποι ας κόψουν το λαιμό τους για το πώς θα πάρουν τα φάρμακά τους, τα είδη πρώτης ανάγκης από τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές. Το μοσχάρι μπορεί να πληρώνεται 20 ευρώ το κιλό από μια οικογένεια, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πληρωθεί από τους Αγγελόπουλους το πετρέλαιο θέρμανσης του ΣΕΦ, ή τα πανιά που θα σκεπάσουν το παρκέ για να προστατευτεί απ’ τη βροχή. Μαζί με πολλές άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ΚΑΕ Ολυμπιακός και πληρώνουν αυτοί που δουλεύουν 2-3 δουλειές για να μην πεινάσουν.

Κάθε είδους κρατική παροχή, προσφέρεται στο συγκεκριμένο σύλλογο. Λες και θορυβήθηκαν τόσο πολύ από υβριστικά πανό και συνθήματα στο «Γ. Καραϊσκάκης», που ξαφνικά προσπαθούν να πείσουν στα υπόλοιπα αθλήματα πως είναι εκεί γι’ αυτούς.

Κράτος είναι ο Ολυμπιακός και με τη βούλα του κράτους πλέον. Όποιος επιθυμεί να πετύχει κάτι απέναντι στο συγκεκριμένο σωματείο, πρέπει να γνωρίζει πως πρέπει να τα βάλει με όλο το κράτος και όχι απλά με μια ομάδα.

Ευνοϊκή μεταχείριση, είχε και στο παρελθόν η συγκεκριμένη πλευρά. Αυτή η συνολική διάθεση του… δώστε τους ό,τι θέλουν, είναι η πρώτη φορά που συναντάται στα ελληνικά χρονικά. Ποιο ακριβώς θεωρεί το κράτος πως είναι το κέρδος του απ’ αυτή τη διαδικασία, θα το αποκαλύψουν ιστορικοί του μέλλοντος. Όταν θα συζητάμε για τον Ολυμπιακό της εποχής, όπως μιλάμε για την Ρεάλ του Φράνκο.