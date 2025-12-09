Έσβησε και τώρα τρέχει

Αφλογιστία και αδυναμίες έδειξε ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία κόντρα στην Πουατιέ. Οι πράσινοι έμειναν και πάλι μακριά από τον καλό εαυτό τους και πλέον βλέπουν το εμπόδιο της γαλλικής ομάδας ακόμα ψηλότερο ενόψει της ρεβάνς στο Μετς.

Δεν βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της σεζόν ο Παναθηναϊκός και αυτό γίνεται στο χειρότερο δυνατό timing. Μετά την απώλεια του πρώτου τίτλου της σεζόν ο Παναθηναϊκός θα γυρίσει από το Πουατιέ χωρίς το παραμικρό κέρδος και έχοντας το βάρος του 3-0 στην πλάτη.

Ο Παναθηναϊκός εμφάνισε και πάλι κενά διαστήματα και αυτό γιατί δεν αξιοποίησε την κόντρα μπάλα σχεδόν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός ήταν προβληματικός στην υποδοχή αλλά κυρίως ήταν προβληματικός στην επίθεση, ένα ζήτημα που το έχει εμφανίσει το τελευταίο διάστημα και τον πληγώνει σημαντικά. Και όλα αυτά κόντρα σε έναν αντίπαλο που αξιοποίησε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, είχε εξαιρετική υποδοχή και ύψωσε μπλοκ με αποτελεσματικότητα.

Μέχρι τώρα στη σεζόν είναι φανερό πως ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που παίρνει μεγάλη ενέργεια όταν γίνεται το αφεντικό του αγώνα, όταν σερβίρει πιεστικά και βάζει τον αντίπαλο σε θέση πίεσης. Οι πράσινοι ουδέποτε βρήκαν ρυθμό από το σερβίς τους και αντίθετα είδαν την Πουατιέ να έχει εξαιρετική υποδοχή. Και σαν να μην έφτανε αυτό το μπλοκ του τριφυλλιού έμεινε στα ρηχά.

Εν αντιθέσει με αρκετά παιχνίδια ως τώρα, όπου είχε κομβικό ρόλο, ο Γιάντσουκ ήταν ο αδύναμος κρίκος τόσο στην υποδοχή όσο και στην επίθεση. Όταν ο Ανδρεόπουλος πέρασε στη θέση του η υποδοχή βελτιώθηκε αλλά παρόλα αυτά ο Σπίριτο συνέχισε στο μονοδιάστατο παιχνίδι του. Είναι ενδεικτικό πως ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ λίγα πράγματα από τους ακραίους του γιατί πολύ απλά ο Ιταλός πασαδόρος έπαιξε ελάχιστα με αυτούς.

Η Πουατιέ είναι μια ιδιαίτερη ομάδα καθώς τα τελευταία χρόνια εμφανίζει συνεχώς διακυμάνσεις. Παρόλα αυτά οι πράσινοι έδωσαν δικαιώματα και το πλήρωσαν. Ενδεχομένως η κούραση στον Παναθηναϊκό να μην ήταν τόσο σωματική, μετά από μια πιεστική εβδομάδα, αλλά κυρίως πνευματική καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί μέτριες εμφανίσεις χωρίς να τα καταφέρει. Αν η απώλεια του League Cup δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και αν η ήττα από τον Μίλωνα δεν κοστίζει κάτι δε συμβαίνει το ίδιο με την ήττα από την Πουατιέ. Φυσικά και υπάρχει επαναληπτικός όπου όλα μπορούν να συμβούν αλλά πρωτίστων ο κόουτς Ανδρεόπουλος πρέπει να βρει τον τρόπο ώστε να αποσυμπιεστεί η πίεση από την ομάδα.

Το θετικό της υπόθεσης είναι πως η ρεβάνς αργεί και μάλιστα μεσολαβούν και διακοπές Χριστουγέννων. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει το χρόνο για να προετοιμαστεί κατάλληλα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι τα πράγματα είναι απλά. Η ομάδα, παρά την κάμψη της, έχει ποιότητα και προσωπικότητες οπότε μένει να δείξει πόσο αντέχει στην πίεση και πως μπορεί να διαχειριστεί μια δύσκολη συνθήκη όπως αυτή.