Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα

Μια νίκη δήλωση αλλά μια νίκη που προσφέρει άπλετη ψυχολογία ήταν αυτή του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του Μετς. Ψυχολογία στην ομάδα, που επιβεβαιώνει ότι η δουλειά της ανταμείβεται, αλλά ακόμα περισσότερο στον πολύπαθο κόσμο της που βρήκε έναν λόγο να χαμογελάσει.

Την ώρα που το ντέρμπι της Volley League γυναικών ξεκινούσε ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός έβαζε ακόμα ένα λιθαράκι στο βουνό της απογοήτευσης. Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του τριφυλλιού έδωσε ένα φιλί της ζωής στον κόσμο του Παναθηναϊκού που ουκ ολίγα στραβά και ανάποδα έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ο Κιαπίνι και οι παίκτριές του, όμως, έκαναν το κοινό του Μετς να φύγει ενθουσιασμένο και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το νικητήριο αποτέλεσμα αλλά με την ψυχή και το πάθος που κατέθεσαν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Ιταλός κόουτς του Παναθηναϊκού έχει αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή τον παλμό της ομάδας. Ιταλός γαρ έχει και αυτός στο αίμα του το πάθος και τον ενθουσιασμό κάτι που έχει συσπειρώσει την ομάδα, έχει δώσει κίνητρο στις παίκτριες και έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου. Και μέσα σε όλα αυτά έχει φέρει και την ουσία καθώς η ομάδα εντός αγωνιστικού χώρου αποδίδει πολύ καλά. Μπορεί να έχει αδυναμίες ακόμα, να έχει αφήσει χαμένους βαθμούς σε προηγούμενα παιχνίδια αλλά έχει καταφέρει να φτάσει στην 8η αγωνιστική χωρίς να γνωρίσει την ήττα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Επειδή μια νίκη γίνεται σπουδαιότερη όταν ο αντίπαλος είναι πραγματικά αξιόλογος η νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι αποκτάει μεγαλύτερη ουσία. Ο Ολυμπιακός προερχόταν από ένα ιστορικό νικηφόρο αποτέλεσμα και έχοντας ανεβάσει τον πήχη ψηλά. Η αλήθεια είναι πως το βόλεϊ είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα όπου το αποτέλεσμα δεν μπορεί από μόνο του να προσφέρει συμπεράσματα. Αυτό το 3-1 ήρθε από καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού αλλά και με τον Ολυμπιακό, με τη σειρά του, να είναι πολύ καλός για τουλάχιστον δυο και κάτι σετ.

Αυτό που κατάφεραν οι πράσινες ήταν να περιορίσουν, όσο είναι δυνατόν, την Κούμπουρα. Ακόμα και έτσι βέβαια η διαγώνια του Ολυμπιακού σταμάτησε στους 27 πόντους ενώ μέτρησε και 5 μπλοκ. Παρόλα αυτά, από τη μία, ο Παναθηναϊκός δεν… πέθανε από την Κούμπουρα καθώς κατάφερε να αλλοιώσει πολλές επιθέσεις της περιορίζοντας τον κίνδυνο και, από την άλλη, οδήγησε τον Ολυμπιακό σε αυτό το μονοδιάστατο παιχνίδι που έδινε τις επιθέσεις ξανά και ξανά στη διαγώνια του. Όσο η ώρα περνούσε ο Ολυμπιακός έπαιρνε όλο και λιγότερα από τις ακραίες του ενώ το μπλοκ του άρχισε να φθίνει.

Όταν μάλιστα η Βάνιακ άφησε τη θέση της στη Φακοπουλίδου ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δε βελτιώθηκε ούτε στην επίθεση ούτε στην υποδοχή. Την ίδια στιγμή, ότι «άγγιζε» από τον πάγκο του ο Κιαπίνι γινόταν χρυσός. Η Παπαγεωργίου μπήκε στο τέταρτο σετ και έγινε και πάλι πρωταγωνίστρια, η Ράπτη μπήκε για να βοηθήσει σε σερβίς και υποδοχή και το έκανε ενώ η Κωνσταντίνου ήρθε από τον πάγκο και με τα σερβίς της γύρισε το παιχνίδι. Η επιρροή των αναπληρωματικών είναι εντυπωσιακή σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και σε πολλές περιπτώσεις είναι και ο λόγος που έρχεται η νίκη.

Ο Κιαπίνι με το κοουτσάρισμά του ουσιαστικά δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό να κατρακυλήσει στις άσχημες στιγμές του και ταυτόχρονα κάνει κάθε παίκτρια να νιώθει σημαντική. Υπάρχουν στιγμές που η υποδοχή κολλάει και όταν συμβαίνει αυτό κολλάει όλη η ομάδα. Αυτό δε το επέτρεψε ο Ιταλός κόουτς όταν έγινε στο τέταρτο σετ. Και μεταξύ άλλων ήταν καθοριστική και η συμβολή της Κωνσταντινίδου. Τέτοιες νίκες για να έρθουν χρειάζεται μία πασαδόρος υψηλού επιπέδου που να μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι. Αυτό έκανε η Κωνσταντινίδου που αξιοποίησε την αθλητικότητα της Γουάιτ στις κρίσιμες στιγμές και έδωσε την ευκαιρία στη Μπένετ να τελειώσει τις φάσεις όταν το μπλοκ του Ολυμπιακού έμοιαζε αδύναμο. Και φυσικά πήρε πολλά πράγματα και από τις τρεις κεντρικές που αξιοποιήθηκαν.

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τον τίτλο με αυτή τη νίκη αλλά αυτό το αποτέλεσμα ήταν ένα ξέσπασμα χαράς. Από τη μία γιατί οι παίκτριες χρειαζόταν μια επιβεβαίωση για τους κόπους τους όλο αυτό το διάστημα και από την άλλη γιατί ο κόσμος χρειαζόταν έναν λόγο για να χαμογελάσει. Αν μη τι άλλο αυτό το τμήμα καταφέρνει με τον δικό του τρόπο και τον δικό του κόπο να κερδίζει την αγάπη και το σεβασμό του κοινού. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο που είδαμε για πρώτη φορά αλλά είναι κάτι που συντηρείται και ίσως και να μεγαλώνει. Και φυσικά έχει ένα σημείο αναφοράς και ένα επίκεντρο που λέγεται Πέννυ Ρόγκα η οποία για μία ακόμα φορά αποθεώθηκε σαν να σήκωνε το τρόπαιο και ενδεχομένως αυτή την αποθέωση να τη βλέπουμε κάθε βδομάδα για πολύ καιρό ακόμα.