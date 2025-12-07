Μπένετ στο SDNA: «Είχα ακούσει για τα ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός, φανταστική ατμόσφαιρα»

Η Χάλι Μπένετ μίλησε στο SDNA για τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό, για τους φίλους του «τριφυλλιού» και την ατμόσφαιρα του Μετς.

Σε ένα φοβερό ματς ανάμεσα στις 2 πρωτοπόρες του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ένα «καθαρό» τρίποντο νικώντας με 3-1 σετ τον Ολυμπιακό, στο κατάμεστο κλειστό του Μετς.

Σε μια ατμόσφαιρα φανταστική όπως δήλωσε στο SDNA, η πρώτη σκόρερ του «τριφυλλιού», Χάλι Μπένετ, η οποία πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση μετρώντας 18 πόντους. Η Μπένετ ανέφερε ότι ήταν ένα σπουδαίο ματς και για το πως έζησε το πρώτο της ντέρμπι «αιωνίων».

Αναλυτικά όσα είπε η Αμερικανίδα διαγώνιος:

Μια πολύ σημαντική νίκη σε ντέρμπι. Ποια ήταν τα στοιχεία αυτής;

Πράγματι ήταν ένα φανταστικό και διασκεδαστικό παιχνίδι γεμάτο ενέργεια και χαίρομαι που συμμετείχα. Πιστεύω ότι το σημαντικό ήταν ότι δεν χάσαμε το μυαλό μας μετά το χαμένο πρώτο σετ, αντιδράσαμε και από εκεί και πέρα κάναμε το παιχνίδι μας, καταφέρνοντας να πάρουμε τρεις αρκετά σημαντικούς πόντους.

Ένα κατάμεστο γήπεδο από νωρίς. Πως έζησες εσύ αυτή την ατμόσφαιρα;

Ήταν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί φώναζαν συνέχεια για να μας εμψυχώσουν, ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ και το έζησα στο έπακρο.

Τα ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα στον κόσμο. Είχες ακούσεις για αυτά;

Ναι είχα ακούσει. Αναμέναμε το σημερινό παιχνίδι να είναι ανταγωνιστικό και γεμάτο ένταση όχι μόνο για αυτόν τον λόγο, αλλά και για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης στη κατάταξη.