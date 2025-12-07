Η ομάδα που έφτιαξε ο Ιταλός μαέστρος, Αλεσάντρο Κιαπίνι έπαιξε ονειρικό βόλεϊ και μέσα σε μια μαγική ατμόσφαιρα, υπέταξε με 3-1 σετ τον Ολυμπιακό του Champions League και πλέον το τριφύλλι έβαψε πράσινη την κορυφή της βαθμολογίας.

Τα «φίνα κορίτσια» παραμένουν αήττητα, στην κορυφή με 21 βαθμούς και 8/8 νίκες, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 19 βαθμούς και δύο ήττες.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ύστερα από 2 άστοχες επιθέσεις των φιλοξενούμενων πήγε στο +4 (5-1), όμως ο Ολυμπιακός το ανέτρεψε σε 8-9. Με έναν αρκετό δύσκολο πόντο της Ντι Ιούλιο και άσο της Στεβάνοβιτς, οι «ερυθρόλευκες» μεγάλωσαν την απόσταση στο +4 (11-15). Οι «πράσινες» μείωσαν στον 1 (17-18), ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς πήρε το πρώτο του time out σε εκείνο το σημείο, η Γουάιτ έφερε το σκορ στα ίσα (21-21), αλλά η Κούμπουρα πήγε ξανά τον Ολυμπιακό στο +2 (21-23) και πήρε το σετ με 22-25.

Εξαιρετικό ξεκίνημα στο δεύτερο σετ για τις γηπεδούχες, παίρνοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (7-3), οι Πειραιώτισες «μίκρυναν» στους 2 την διαφορά (11-9), ωστόσο το «τριφύλλι» ανέκτησε ξανά την απόσταση των 5 (14-9) και με 2 αναπάντητους πόντους από την Γουάιτ, πήγε στο +7 (17-10). Οι φιλοξενούμενες. Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό ο Παναθηναϊκός διατηρώντας το προβάδισμα του και ισοφάρισε σε 1-1 σετ (25-18).

Στο τρίτο σετ οι «πράσινες» ήταν αυτές που ξεκίνησαν καλύτερα, πηγαίνοντας στο +4 (8-4), ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα μειώνοντας στον πόντο (9-8), οι γηπεδούχες ανέβασαν την διαφορά στους τρεις (13-10), οι «ερυθρόλευκες» εξασθένισαν ξανά αυτή την απόσταση (17-17). Ωστόσο οι «πράσινες» δεν πτοήθηκαν και με τα μπλοκ των Χατζηευστρατιάδου και Γουάιτ, πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα σε καθοριστικό σημείο (21-18). Η Στεβάνοβιτς έκανε το 24-23, με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να παίρνει time out ώστε να σταματήσει το μικρό σερί και η Λαμπρόβσκα με δυνατό πέρασμα διαμόρφωσε το τελικό 25-23 του τρίτο σετ.

Το τέταρτο σετ άρχισε με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά για πέντε (4-10). Ο Παναθηναϊκός έφερε το σκορ στους 2 (11-13), αλλά οι «ερυθρόλευκες» με ένα επί μέρους 0-4, διεύρυνε την διαφορά στους 6 (11-17), αλλά οι γηπεδούχες δεν... το έβαλαν κάτω, με το ματς να πηγαίνει στον πόντο (16-17). Το «τριφύλλι» έκανε την ολική ανατροπή στο 20-19 και με επίθεση της Σάμανταν έγινε το 23-21. Ώσπου ο Παναθηναϊκός το σετ με 25-22 και το τρίποντο με 3-1.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Γεωργάκη, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Κοκορομύτη, Μουζακίτη, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 12-16, 19-21, 22-25

2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-14, 25-18

3ο σετ: 8-4, 16-14, 21-18, 25-23

4ο σετ: 4-8, 11-16, 21-19, 25-22

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 5 άσσους, 53 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 2 άσσους, 53 επιθέσεις, 19 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (22-25, 25-18, 25-23, 25-22) σε 114'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 5 (3/11 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γουάιτ 15 (14/38 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 21% άριστες), Μπένετ 18 (15/40 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Σάμανταν 13 (9/15 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (8/28 επ., 2 άσσοι, 38% υπ. - 12% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 41% υπ. - 18% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Παπαγεωργίου 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντίνου, Παπά.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 8 (8/33 επ., 45% υπ. - 14% άριστες), Κούμπουρα 27 (22/56 επ., 5 μπλοκ), Τερζόγλου 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (3/10 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Κόνεο 16 (14/32 επ., 2 μπλοκ, 54% υπ. - 29% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 58% υπ. - 31% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Εμμανουηλίδου 6 (2/4 επ., 4 μπλοκ), Οικονομίδου.