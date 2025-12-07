Ο Πανιώνιος Betsson συνέχισε τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στη Volley League Γυναικών, επικρατώντας του Μίλωνα με 3-0 σετ για την 8η αγωνιστική.

Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έλεγξε τον ρυθμό και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο που τη φέρνει στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Παρότι ο Μίλωνας παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός, ο Πανιώνιος είχε λύσεις σε κάθε κρίσιμο σημείο. Στο πρώτο σετ, οι γηπεδούχες πήραν διαφορά στη μέση της περιόδου και την κράτησαν μέχρι το τέλος, με την Ατανασίεβιτς να «καθαρίζει» στο 25-20.

Το δεύτερο σετ ήταν μονόλογος για τον Πανιώνιο Betsson, που μπήκε εντυπωσιακά με 10-0 από τα σερβίς της Ριστίσεβιτς, διατηρώντας τον έλεγχο και φτάνοντας άνετα στο 25-20, παρά την προσπάθεια του Μίλωνα να μειώσει στο φινάλε.

Στο τρίτο σετ, ο Πανιώνιος διατήρησε τον έλεγχο, με τις Ατανασίεβιτς και Ριστίσεβιτς να κάνουν τη διαφορά σε άμυνα και επίθεση. Με σταθερό ρυθμό μέχρι το τέλος, οι γηπεδούχες ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 25-17, εξασφαλίζοντας μια άνετη επικράτηση.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Μεταξά, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Δουκάκη, Γραμματεία: Νικολάου.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 16-12, 21-15 25-20

2ο σετ: 8-0, 16-4, 21-10, 25-20

3ο σετ: 8-6, 16-9, 21-14, 25-17

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-20, 25-17) σε 82'.

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 10 άσσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 7 άσσους, 36 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Πανιώνιος Betsson (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 15 (10/16 επ., 5 άσσοι, 47% υπ.-33% άριστες), Νομικού 5 (1/11 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 3 (0/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 18 (15/29 επ., 3 μπλοκ, 53% υπ.-33% άριστες), Ραχίμοβα 11 (10/25 επ., 1 άσσος), Καρέλια 7 (3/4 επ., 4 μπλοκ), / Ξανθοπούλου (λ, 67% υπ.-42% άριστες), Αλεξάκου, Μιλεντίγιεβιτς, Λαμπρούση.

ΑΟΝΣ Μίλων (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 6 (5/27 επ., 1 άσσοι, 44% υπ.-31% άριστες), Χάτσον 19 (18/36 επ., 1 μπλοκ, 11% υπ.-00% άριστες), Σκουλούδη 3 (0/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σπανάκη 4 (4/16 επ.), Αργυρίου 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 1 (0/1 επ., 1 άσσος) / Χάνα (λ, 57% υπ.-33% άριστες), Χατζηγηργορίου, Σεγκόβια 1 (1 άσσος), Μπρουκς 5 (4/9 επ., 1 άσσος, 37% υπ.-26% άριστες).