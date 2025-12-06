Το θαύμα που πλέον δεν ξαφνιάζει, η… έκρηξη του ηφαιστείου και η ηρεμία της ΑΕΚ

Τα τρία παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία της 8ης αγωνιστικής δεν εξέπληξαν με τα αποτελέσματά τους. ΑΕΚ, ΑΟ Θήρας και ΖΑΟΝ χαμογέλασαν αλλά κυρίως επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ανοδική πορεία.

Κοιτάζοντας κανείς τα αποτελέσματα του Σαββάτου δε θα μείνει έκπληκτος ούτε από τη νίκη του ΖΑΟΝ κόντρα στην Άρη, ούτε από την άνετη επικράτηση της ΑΕΚ κόντρα στη Θέτιδα αλλά φυσικά ούτε από την ανατροπή του ΑΟ Θήρας κόντρα στον προβληματικό ΠΑΟΚ. Πλησιάζουμε στα μισά της σεζόν και οι ομάδες έχουν πλέον ταυτότητα και κυρίως έχουν παρουσιάσει σαφές δείγμα για το που βρίσκονται και τι πραγματικούς στόχους μπορούν να θέσουν.

Στο Ζηρίνειο ο ΖΑΟΝ δεν ξάφνιασε κανέναν με το νικηφόρο αποτέλεσμα κόντρα στον Άρη. Ο Χρήστος Πάτρας έχει δει την ομάδα του να βελτιώνεται σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Η νίκη του Άρη επί του Μαρκόπουλου και η καλή εικόνα κόντρα στον Μίλωνα ήταν δείγματα βελτίωσης κάτι που εν μέρει φάνηκε και στο Ζηρίνειο. Ο ΖΑΟΝ κάθε άλλο παρά περίπατο έκανε στα δύο πρώτα σετ.

Δύο στοιχεία άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού και έδωσαν την ώθηση στην ομάδα της Κηφισιάς. Η είσοδος της Μπεκτάς αντί της Τικμανίδου και της Μπελιά αντί της Σπυροπούλου ήταν κομβικές. Και αυτό γιατί η υποδοχή του ΖΑΟΝ βελτιώθηκε αισθητά. Όταν ο Άρης σταμάτησε να πληγώνει την απέναντι υποδοχή η δημιουργία της Στογιλίκοβιτς έγινε καλύτερη και η Κραϊντούμπα απογειώθηκε. Ο ΖΑΟΝ είναι μια ομάδα με αρχές στο παιχνίδι του αλλά και με ποιότητα στον πάγκο κάτι που φάνηκε και πάλι. Το γεγονός ότι με αυτή τη νίκη παραμένει σε τροχιά τριάδας δεν είναι τυχαίο αλλά δείχνει το πόσο σωστά χτίστηκε η ομάδα το καλοκαίρι κάτι που εξαργυρώνεται πλήρως.

Ο ΑΟ Θήρας, από την άλλη, πέρασε τα ζόρια του και πλέον αποδίδει όλο και καλύτερα. Κόντρα σε έναν ΠΑΟΚ που πάσχει, και αυτό φαίνεται με κάθε τρόπο, μπορεί να ζορίστηκε αλλά έδειχνε ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή. Όπως και στην περίπτωση του ΖΑΟΝ έτσι και στον ΑΟ Θήρας η πηγή ενέργειας είναι η λίμπερο. Η Τουλγαρίδου πραγματοποιεί ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας της. Δεν είναι μόνο η υποδοχή της που δίνει σιγουριά και σταθερότητα αλλά είναι η επιδραστικότητά της στο παιχνίδι. Δίνει ενέργεια και καθοδηγεί όλη την ομάδα κάτι που αξιοποιείται στο έπακρο.

Η αγωνιστική βελτίωση της Πάβισιτς δείχνει γιατί αποκτήθηκε καθώς έχει γίνει ένας έξτρα πόλος στην επίθεση. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι μια ομάδα με καλές κεντρικές αλλά βρήκε… τοίχο πάνω στη Δημητριάδη. Από τη μία, δηλαδή, ο ΑΟ Θήρας βρίσκει συνεχώς νέες πρωταγωνίστριες στο παιχνίδι του την ώρα που ο ΠΑΟΚ μοιάζει να παίζει συνεχώς με πίεση και με νευρικότητα. Η ομάδα μοιάζει να μην έχει αυτοπεποίθηση και αυτό φαίνεται ακόμα και όταν έχει το προβάδισμα και είναι κοντά σε νίκες. Το αντίθετο δηλαδή από ότι συμβαίνει στον ΑΟ Θήρας που μοιάζει να παίζει απελευθερωμένα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Και αν μιλάμε για αυτοπεποίθηση αυτό ακριβώς ταιριάζει και με την ΑΕΚ. Η εικόνα της κόντρα στη Θέτιδα ήτα απόλυτα θετική και αυτό είναι μια συνέχεια των αγώνων με τη Βαλεφόλια. Ο Ταμπουρατζής αξιοποιεί για τα καλά την ευκαιρία που του δόθηκε και μαζί έχει κερδίσει απόλυτα και την εμπιστοσύνη των αθλητριών του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κυπαρίσση που κόντρα στη Θέτιδα απογειώθηκε. Η Κατερινιώτισσα ακραία ήταν πάντα μια ταλαντούχα παίκτρια αλλά έμοιαζε σαν να ψάχνει τις ιδανικές ευκαιρίες και κυρίως την εμπιστοσύνη του προπονητή της. Όντας βασική και με πολύ χρόνο συμμετοχής στα πόδια της πραγματοποιεί μια καλή σεζόν και κυρίως βελτιώνεται παιχνίδι με παιχνίδι μαζί με την ΑΕΚ που επίσης ανεβάζει τα στάνταρ της.

Είναι εντυπωσιακό πως η ΑΕΚ παραμένει τόσο χαμηλά στη βαθμολογία αλλά η εικόνα της, και όχι μόνο τα αποτελέσματα, φανερώνουν πως κάτι αλλάζει. Μπορεί να μην είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα αλλά σίγουρα θα κάνει έναν δεύτερο γύρο καλύτερο από τον πρώτο και θα βρεθεί πολύ ψηλότερα από ότι έχει καταφέρει ως τώρα.