Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κράτησε περίπου δυόμισι ώρες, ο ΑΟ Θήρας έφυγε νικητής από τη Μίκρα, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 2-3 για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών - Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Πάβισιτς, η οποία «καθάρισε» το ματς στο φινάλε.

Η ομάδα της Σαντορίνης ξεκίνησε δυνατά, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση από τη Μάασε και παίρνοντας προβάδισμα 6-10. Με τις Πάβισιτς και Τσιόγκα να σκοράρουν, η διαφορά ανέβηκε στο 11-16. Ο ΠΑΟΚ όμως αντέδρασε: τα σερβίς της Σίζαρ έφεραν το σκορ στο 18-19, ενώ η Τάουμπνερ και η Τοντάι οδήγησαν τον Δικέφαλο στο 24-21. Το μπλοκ άουτ της Αντύπα έκλεισε το σετ 25-22 για το 1-0.

Το δεύτερο σετ είχε ανάλογη εικόνα στο ξεκίνημα, με τον ΑΟ Θήρας να προηγείται 8-11 χάρη σε μπλοκ της Τσιόγκα. Η Μάασε «χτύπησε» την υποδοχή του ΠΑΟΚ και η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +11 (13-24). Παρότι η Βαν Ντε Βίβερ με δύο άσσους μείωσε σε 18-24, η Άμποτ ολοκλήρωσε το σετ για το 1-1 (18-25).

Το τρίτο σετ ήταν απόλυτα ισορροπημένο (5-5, 10-10), μέχρι που ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό και πέρασε μπροστά 15-13 και 18-15 με μπλοκ της Τοντάι και επίθεση της Αντύπα. Οι γηπεδούχες έφτασαν σε πέντε σετ μπολ (24-19) και με τελείωμα της Σίζαρ έκαναν το 2-1 (25-21).

Στο τέταρτο σετ ο ΑΟ Θήρας μπήκε αποφασισμένος να ισοφαρίσει. Με τη Μάασε σε εξαιρετική κατάσταση, οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν 5-10 και κράτησαν τη διαφορά στο 15-20. Παρότι ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 19-22 με τα σερβίς της Απλαδά και χτύπημα της Τάουμπνερ, η ομάδα της Σαντορίνης διατήρησε τον έλεγχο και με 21-25 έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ.

Στο πέμπτο σετ, η Πάβισιτς πήρε πάνω της την επίθεση και ο ΑΟ Θήρας προηγήθηκε 5-7. Ο ΠΑΟΚ όμως απάντησε: δύο επιθέσεις της Τάουμπνερ έφεραν το 8-7 στην αλλαγή γηπέδων και ένα άστοχο χτύπημα της Μάασε ανέβασε το σκορ στο 9-7 για τον Δικέφαλο (σερί 4-0).

Οι Σαντορινιές αντέδρασαν με δικό τους σερί 0-3 (9-10), το οποίο μεγάλωσε χάρη στο εντυπωσιακό μονό μπλοκ της Άμποτ στην Τάουμπνερ (9-11). Η Πάβισιτς με πλασέ ανέβασε το 11-13 και με τρομερό διαγώνιο έδωσε τριπλό ματς μπολ στην ομάδα της (11-14). Παρότι ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 13-14, η Πάβισιτς ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ακόμη ένα εξαιρετικό χτύπημα, διαμορφώνοντας το τελικό 13-15 και 2-3 υπέρ του ΑΟ Θήρας.

Διακύμανση

1ο σετ: 5-8, 11-16, 21-20, 25-22

2ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 18-25

3ο σετ: 8-7, 16-15, 21-17, 25-21

4ο σετ: 4-8, 11-16, 16-21, 21-25

5ο σετ: 4-5, 9-10, 10-12, 13-15

Τα σετ: 2-3 (25-22, 18-25, 25-21, 21-25, 13-15) σε 136′.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 63 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 1 άσσο, 68 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 25 (21/55 επ., 4 μπλοκ), Τοντάι 14 (10/21 επ., 4 μπλοκ), Σίζαρ 18 (17/45 επ., 1 άσσος, 47% υπ.-20% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 2 (0/2 επ., 2 άσσοι), Αντύηπα 8 (8/39 επ., 37% υπ.-07% άριστες), Απλαδά 5 (4/11 επ., 1 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 43% υπ.-29% άριστες), Μπαλογιάννη 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ, 80% υπ.-20% άριστες), Αρμουτσή, Καραφουλίδου 1 (1/2 επ.), Κιουτσιούκη, Τσοχατζή.

ΑΟ Θήρας (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Πάβισιτς 17 (14/24 επ., 3 μπλοκ, 57% υπ.-30% άριστες), Δημητριάδη 14 (13/20 επ., 1 μπλοκ), Μάασε 16 (13/42 επ., 3 μπλοκ), Τσιόγκα 12 (8/17 επ., 4 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 5 (5/19 επ., 50% υπ.-43% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 67% υπ.-33% άριστες), Θωμαΐδου, Άμποτ 14 (12/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 43% υπ.-21% άριστες).