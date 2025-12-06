Η ΑΕΚ πήρε καθαρή νίκη απέναντι στη Θέτιδα Βούλας, επικρατώντας με 3-0 σετ στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού για την 8η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Η Ένωση πραγματοποίησε δυνατή εμφάνιση, κυριάρχησε και στα τρία σετ και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα.

Οι γηπεδούχες επέβαλαν τον ρυθμό τους από νωρίς, βρίσκοντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στο μπλοκ, ενώ η Θέτιδα δεν κατάφερε να πιέσει για να μπει στη διεκδίκηση του αγώνα.

Η Σταματία Κυπαρίσση ήταν η κορυφαία της αναμέτρησης, σημειώνοντας 17 πόντους, με την Τουκτού Γκιουζγκέντς να ακολουθεί με 14. Από πλευράς Θέτιδας, ξεχώρισαν οι Άγκνες Πάλαγκ και Ολίβια Ούτερμπακ, που σημείωσαν από 10 πόντους.

Η ΑΕΚ, μετά από ένα αρχικό προβάδισμα της Θέτιδας στο ξεκίνημα του αγώνα, απάντησε με σερί πόντων και πήρε άνετα το πρώτο σετ με 25-11. Αντίστοιχα στο δεύτερο σετ, οι «κιτρινόμαυρες» μπήκαν δυνατά και διατήρησαν σταθερά προβάδισμα ως το τελικό 25-18. Στο τρίτο σετ, η Θέτιδα προσπάθησε να αντιδράσει με ένα γρήγορο προβάδισμα, όμως η ΑΕΚ βρήκε ρυθμό και έφτασε στο τελικό 25-17, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Μαλλιάρα, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Μαστοράκη, Σταυράτη, Γραμματεία: Ντόλια.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-9, 21-10, 25-10

2ο σετ: 8-3, 16-6, 21-15, 25-18)

3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-13, 25-17)

Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 5 άσσους, 38 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλου ενώ της Θέτιδας προήλθαν από 2 άσσους, 28 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλου

Τα σετ: 3-0 (25-10, 25-18, 25-17)

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 4 (1/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ματέι 3 (3/7 επ., 50% υπ., 0% άριστες), Καββαδία 2 (2/3 επ.), Γιουζγκένκ 14 (11/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κυπαρίσση 17 (13/25 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 75% υπ., 25% άριστες), Σάβατζ 5 (3/8 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 56% υπ., 22% άριστες), Βουλγαράκη (λ, 100% υπ., 0% άριστες), Κοκότη 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Πολυνοπούλου, Στάικου, Κλέπκου 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ).

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1 μπλοκ), Βλαχάκη 7 (7/21 επ., 47% υπ., 15% άριστες), Κλαρκ 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Ούτερμπακ 10 (10/33 επ.), Πάλαγκ 10 (8/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 72% υπ., 8% άριστες), Ματσαρόκη / Μανιατογιάννη (λ, 75% υπ., 38% άριστες), Κυπαρίσση 1 (1 άσσος), Γαροφαλάκη.