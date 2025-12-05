Βοτανικός: Έρχεται η προέγκριση δόμησης για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Εξελίξεις στο πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, αφού ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να πάρει προέγκριση δόμησης για τις δικές του εγκαταστάσεις στον Βοτανικό.

Ο Παναθηναϊκός θα πάρει μέσω του πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης τόσο γήπεδο για την ποδοσφαιρική ομάδα, όσο και εγκαταστάσεις για τα τμήματα της «Μάνας του Λόχου».

Μπορεί το κομμάτι που αφορά τον Ερασιτέχνη να είχε μείνει λίγο πίσω, όμως το τελευταίο διάστημα υπήρξαν εξελίξεις και πλέον βρισκόμαστε… μια ανάσα από την προέγκριση της δόμησης, ώστε να μπορέσει μετά να βγει η οικοδομική άδεια.

Ουσιαστικά υπάρχει καταρχήν συμφωνία όσον αφορά τις αρχιτεκτονικές κατόψεις των εγκαταστάσεων και μόλις προχωρήσουν και οι τυπικές διαδικασίες θα αρχίσουν οι πρώτες εργασίες, κάτι που αναμένεται να συμβεί τους πρώτους μήνες του 2026.

Συγκεκριμένα, το αρχιτεκτονικό γραφείο «ΔΕΚΑΘΛΟΝ», του οποίου ηγείται ο Πέτρος Συνοδινός, άρχισε να καταθέτει στην ΔΑΟΚΑ (Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έγκριση της οικοδομικής άδειας.

Υπάρχει μάλιστα και δικαστική απόφαση, με την οποία ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση χώρου μεγαλύτερου των 200 τετραγωνικών μέτρων σε όμορο οικόπεδο, ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, ώστε το «Τριφύλλι» να λάβει όλα όσα είχε ζητήσει από τις τράπεζες.

Όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα της ολοκλήρωσης του έργου, αυτός ανέρχεται σε 14-18 μήνες.