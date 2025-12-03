Έχασε την πρόκριση στο «χρυσό» σετ η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είδε την ευρωπαϊκή της πορεία να σταματά στην Ιταλία, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βελαφόλια και αποχαιρέτησε το CEV Challenge Cup.

Η Βαλεφόλια επικράτησε με 3-1, ίδιο σκορ με τον πρώτο αγώνα στο Ολυμπιακό Χωριό, οδηγώντας έτσι την αναμέτρηση σε «χρυσό» σετ. Εκεί, η ιταλική ομάδα παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη και επιβλήθηκε με 15-7, παίρνοντας τελικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή κατέβαλε αξιόλογη προσπάθεια και βρέθηκε κοντά σε μια ιστορική στιγμή, καθώς θα ήταν η πρώτη φορά που ελληνική ομάδα στο γυναικείο βόλεϊ θα κατάφερνε να αποκλείσει ιταλική. Ωστόσο, παρά τη μαχητικότητά της, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα.

Το ματς

Στο ξεκίνημα, η Βελαφόλια μπήκε πιο δυνατά, εκμεταλλεύτηκε την πίεση στην υποδοχή της ΑΕΚ και πήρε το πρώτο σετ με 25-20, παρά την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας να επιστρέψει στο σκορ. Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τις Ιταλίδες να έχουν αρχικά το προβάδισμα, αλλά την ΑΕΚ να βρίσκει ρυθμό από τα μισά του σετ και μετά. Με καλύτερη υποδοχή και δυνατά σερβίς, οι «κιτρινόμαυρες» έφτασαν στο 18-21, άντεξαν στην ισοφάριση (21-21) και τελικά πήραν το σετ με 21-25, κάνοντας το 1-1.

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς στο τρίτο σετ τα λάθη της ΑΕΚ ήταν καθοριστικά και η Βελαφόλια εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες, κατακτώντας το σετ με 25-21. Με ανεβασμένη ψυχολογία, οι Ιταλίδες κυριάρχησαν στο τέταρτο σετ, ξέφυγαν στο σκορ (14-11, 18-11) και επικράτησαν εύκολα με 25-13, στέλνοντας το ματς στο «χρυσό» σετ.

Εκεί, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο στα πρώτα ράλι (6-6), όμως η Βελαφόλια άνοιξε τη διαφορά στο 11-6 και δεν κοίταξε πίσω, κατακτώντας το σετ με 15-7 και την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 21-18, 25-20

2ο σετ: 7-8, 12-16, 18-21, 21-25

3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-15, 25-21

4ο σετ: 8-5, 15-11, 21-13, 25-13

Χρυσό σετ: 5-3, 10-5, 12-6, 15-7

*Οι πόντοι της Βαλεφόλια προήλθαν από 6 άσσους, 63 επιθέσεις, 21 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 7 άσσους, 59 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 25-13), Χρυσό σετ: 15-07

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 19 (17/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τζιοβανίνι 4 (4/10 επ., 50% υπ. - 25% άριστες), Κάντι 12 (5/10 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Μπαρτολούτσι 1 (1 άσσος), Μπούτιγκαν 14 (6/16 επ., 1 άσσος, 7 μπλοκ), Ομορούγι 31 (26/43 επ., 5 μπλοκ, 26% υπ. - 6% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ, 63% υπ. - 31% άριστες), Καρλέτι 7 (4/16 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 59% υπ. - 24% άριστες), Τόκμπουομ, Λαζάρο 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Βάλκοβα 8 (4/8 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπουρτέα 6 (6/28 επ., 64% υπ. - 14% άριστες), Καββαδία 5 (5/13 επ.), Γιουζγκέντς 28 (25/64 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κυπαρίσση 17 (15/36 επ., 2 άσσοι, 46% υπ. - 20% άριστες), Σαβάζ 5 (3/13 επ., 2 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 61% υπ. - 30% άριστες), Βουλγαράκη (λ), Κλέπκου 1 (1 άσσος), Πολυνοπούλου 1 (1/2 επ.), Στάικου, Κοκότη.