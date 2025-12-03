Η Κραϊντούμπα MVP της 7ης αγωνιστικής

Η Αναστασία Κραϊντούμπα είναι η MVP της 7ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών.

Η Ουκρανή διαγώνια του ΖΑΟΝ ήταν εντυπωσιακή απέναντι στον ΠΑΟΚ και με τους 34 πόντους που πέτυχε συνέβαλε τα μέγιστα για να πάρει η ομάδα της Κηφισιάς τη νίκη με 3-1 σετ.

Η Κραϊντούμπα είχε μόλις τέσσερα λάθη και οι 34 πόντοι της προήλθαν από 30/53 επιθέσεις και 4 μπλοκ. Μάλιστα οι τελευταίοι πόντοι και των τριών σετ που κατέκτησε ο ΖΑΟΝ προήλθαν από δικούς της πόντους.

«Ο ΠΑΟΚ είναι μία καλή και ομάδα με καλές αθλήτριες. Μας πίεσαν αρκετά και δεν ήταν καθόλου εύκολος αγώνας. Όλες οι ομάδες του πρωταθλήματος είναι καλές και πρέπει να διατηρήσουμε στο μάξιμουμ την συγκέντρωσή μας σε κάθε αγώνα και να μην υποτιμήσουμε ποτέ κανέναν αντίπαλο» είπε η Κραϊντούμπα σχετικά με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και συνέχισε:

«Χαίρομαι που κατέκτησα αυτό το βραβείο. Μου αρέσει να παίζω στον ΖΑΟΝ γιατί είναι μία ομάδα που όλοι σε υποστηρίζουν, ο προπονητής, το επιτελείο, οι συμπαίκτριές, η διοίκηση, ο προεδρος όλοι και σε ωθούν να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα. Εύχομαι να έρθουν και άλλα βραβεία MVP στην ομάδα».

Η Αναστασία Κραϊντούμπα γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1995 στην Ουκρανία και έχει ύψος 1,94. Έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες στην καριέρα της και στα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, όπως της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ρωσίας.

Η κορυφαία επτάδα της 7ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Anastasiia Kraiduba (Ζ.Α.Ο.Ν.) 34π. (30/52 επ., 4 μπλοκ).

Πασαδόρος: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 2π. (2 μπλοκ).

Ακραίες: Micaya White (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 26π. (22/41 επ., 4 μπλοκ, 45% υπ. - 9% άριστες), Amanda Coneo (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 22π. (19/38 επ., 3 μπλοκ, 54% υπ. - 35% άριστες).

Κεντρικές: Αναστασία Ματσαρόκη (Α.Σ.Π. Θέτις) 12π. (7/15 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Γεωργία Αργυρίου (Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων) 12π. (8/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

Λίμπερο: Ελευθερία Μανιατογιάννη (Α.Σ.Π. Θέτις), (λ, 70% υπ. - 35% άριστες).

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ MVP 2025-2026