Ντέρμπι «αιωνίων» με στόχο τον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς»

Το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι της φετινής σεζόν στο ανδρικό βόλεϊ είναι γεγονός. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, με φόντο το εισιτήριο για τον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Ο ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 17:00 στο Κλειστό Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν» και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ SPORTS 2. Πρόκειται για τη δεύτερη φετινή μονομαχία των δύο αντιπάλων, μετά το πρωτάθλημα της 2ας Νοεμβρίου όπου ο Παναθηναϊκός είχε φύγει νικητής με 3–0 σετ. Αυτή τη φορά, όμως, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο: μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης που θεσπίστηκε το 2012 προς τιμήν του Νίκου Σαμαρά, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού βόλεϊ.

Το League Cup έχει εξελιχθεί σε μόνιμο σημείο αναφοράς για τα «αιώνια» ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός παραμένει ο πολυνίκης του θεσμού με επτά τρόπαια, επιστρέφοντας στην κορυφή το 2025, ενώ ο Παναθηναϊκός μετρά τέσσερις κατακτήσεις —τρεις μάλιστα διαδοχικές την περίοδο 2021–2024. Κάθε μεταξύ τους αναμέτρηση προσθέτει νέο κεφάλαιο στη μακρά, φορτισμένη ιστορία της αντιπαλότητας.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, στάθηκε στη σημασία του αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι κάθε «αιώνιο» ντέρμπι είναι ξεχωριστό και πως η ομάδα του είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μεγάλου αντιπάλου.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, οπότε ο νικητής του αποψινού ματς θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι σε Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου ή ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται απόψε στις 20:30 στο «Ανδρέας Βαρίκας» της Νέας Σμύρνης, με τον Φλοίσβο να κυνηγά την παρθενική του εμφάνιση σε τελικό και τον ΠΑΟΚ να επιδιώκει, μετά από πέντε παρουσίες, να φτάσει επιτέλους στην πρώτη του κατάκτηση.