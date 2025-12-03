Κοβάσεβιτς για την κόκκινη κάρτα: «Είναι ντροπή, ζήτησα από τον αντίπαλο να με σεβαστεί!»

Χαρούμενος για το ντεμπούτο του, όχι όμως και για την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε, εμφανίστηκε ο Ούρος Κοβάσεβιτς μετά την νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Μίλωνα με 3-1, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του για την συγκεκριμένη διαιτητική απόφαση.

O Σέρβος σούπερ σταρ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «ασπρόμαυρα» και συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στο ελληνικό κοινό, αποτελώντας τον κορυφαίο του Δικεφάλου με 24 πόντους (22/37 επιθέσεις, 2 μπλοκ, 52% υποδοχή – 26% άριστες), στο χθεσινό (2/12) παιχνίδι που έκρινε την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, μετά από ένταση μεταξύ Κοβάσεβιτς και Σχάουτεν, οι δύο παίκτες είδαν την κόκκινη κάρτα, γεγονός που προκάλεσε το ξέσπασμα του ακραίου του ΠΑΟΚ, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Κάναμε καλό παιχνίδι απέναντι σε μία ποιοτική ομάδα που είναι πρώτη στη βαθμολογία στο πρωτάθλημα. Είχαμε ποιότητα και νικήσαμε δίκαια.

Ήταν ο πρώτος μου αγώνας στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα μου που δέχομαι κόκκινη κάρτα και τη δέχτηκα στον πρώτο μου αγώνα στην Ελλάδα.

Δέχθηκα κόκκινη κάρτα επειδή κοίταξα απέναντι και ζήτησα από τον αντίπαλο μου να με σεβαστεί. Είναι ντροπή. Από αυτό και μόνο αισθάνομαι λιγότερο χαρούμενος και περισσότερο λυπημένος. Με πείραξε ιδιαίτερα. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο για μένα».