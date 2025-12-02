Ιστορική πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στο Champions League

Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να «λυγίσουν» μία απ’ τις υπερδυνάμεις του αθλήματος κι ένα απ’ τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 0-1 και 1-2, αλλά βρήκε τις «απαντήσεις» και έφτασε τον αγώνα στο τάι-μπρέικ. Έχασε το πρώτο ματς μπολ στο 14-13 και μάλιστα οι φιλοξενούμενες βρήκαν τα δικά τους ματς μπολ (14-15 και 15-16) λίγο αργότερα.
Εκεί όμως οι αθλήτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς είχαν καθαρό μυαλό και σωστές εκτελέσεις, πέρασαν μπροστά με 17-16 χάρη σε άσσο της Στεφάνοβιτς και πήραν τη μεγάλη νίκη χάρη σε λάθος της Στίσιακ.
Τα σετ: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων ενώ της Εξατσίμπασι από 3 άσους, 58 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 14 (13/26 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ. - 20% άριστες), Κούμπουρα 26 (24/65 επ., 2 άσοι), Τερζόγλου 8 (2 άσοι, 6 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 9 (2/10 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Κόνεο 13 (11/24 επ., 2 άσοι, 41% υπ. - 24% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (2/2 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ., 41% υπ. - 18% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου (0/3 επ., 75% υπ. - 25% άριστες), Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου 4 (4/8 επ.)
ΕΤΣΑΤΣΙΜΠΑΣΙ (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 22 (19/39 επ., 3 μπλοκ), Τζακ-Κισάλ 15 (9/17 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ερκέκ 4 (4/21 επ., 43% υπ. - 43% άριστες), Σαχίν 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ), Ρέτκε 12 (8/15 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Καρακούρτ 18 (15/31 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 62% υπ. - 28% άριστες) / Σεμνέμ (λ., 60% υπ. - 38% άριστες), Ντίκεν 2 (1/6 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ. - 67% άριστες), Μάλιο.