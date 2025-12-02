Ο Φλοίσβος επικράτησε με 3-2 σετ της Κηφισιάς, σε ένα ματς που διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες και προκρίθηκε στους «4» του League Cup.

Σε ένα ματς διαφήμιση για το Ελληνικό βόλεϊ, ο Φλοίσβος πήρε μια σπουδαία νίκη - πρόκριση με 3-2 κόντρα στην Κηφισιά, στο κλειστό «Κροίσος Πέρσης».

Ο προημιτελικός εξελίχθηκε σε ματς απαγορευτικό για καρδιακούς! Με εναλλαγές στο σκορ, με τις δύο ομάδες να παλεύουν με «νύχια και με δόντια», με τον Φλοίσβο στο τέλος να παίρνει τη νίκη-πρόκριση. Η οποία ήρθε πολύ δύσκολα… Με τους «μπλε» να ξεκινούν άσχημα, με χαμένες άμυνες, κακές υποδοχές και «χαλασμένες» επιθέσεις βρέθηκαν σε δύσκολη θέση (2-7), κατάφεραν όμως να βγάλουν αντίδραση. Έτρεξαν ένα επιμέρους 5-1, μετατρέποντας το -5 σε -1 (7-8), δίχως όμως να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό. Η Κηφισιά βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει εκ νέου (10-16, 15-22), βάζοντας τον Φλοίσβο στα… σκοινιά, καθώς είχε μπροστά να ανέβει ένα… βουνό για ν’ ανατρέψει το σκηνικό. Κάτι που δεν μπόρεσε να πετύχει, βλέποντας το 1ο σετ να πηγαίνει στα χέρια της ομάδας των βορείων προαστίων (18-25), μετά από άστοχο σερβίς.

Αντίθετα από το πρώτο σετ, οι παίκτες του Αρσενιάδη μπήκαν πιο προσεκτικοί στο δεύτερο. Έφεραν το ματς στα δικά τους μέτρα και με όπλο το καλό σερβίς, αλλά και την υπεροχή στο φιλέ, βρέθηκαν στο +4 (12-8). Είχαν, ωστόσο και πάλι ένα «νεκρό» διάστημα στην απόδοσή τους, δίνοντας στην Κηφισιά την ευκαιρία να επιστρέψει (16-15). Αλλά ως εκεί… Οι «μπλε» ανέβασαν και πάλι την απόδοσή τους, πίεσαν τους αντιπάλους τους, τους οδήγησαν σε λάθη στο φιλέ και έχοντας πλέον και την ψυχολογία στο πλευρό τους, άνοιξαν τη διαφορά. Το 16-15 έγινε 22-16 και με άσο του Χαραλαμπίδη ο Φλοίσβος βρέθηκε μία ανάσα από το σετ μπολ, το οποίο πανηγύρισε (25-17) χάρη σ’ ένα πολύ καλό μπλοκ.

Αμφίρροπο ήταν το τρίτο σετ, με τις δύο ομάδες να μοιάζουν σαν να… βάδιζαν σε τεντωμένο σκοινί! Η Κηφισιά βρέθηκε μπροστά με 7-9, αλλά ο Φλοίσβος αντέδρασε σωστά χάρη στην αμυντική λειτουργία, τις καλές πάσες και τα σωστά τελειώματα κι έφερε το σετ στα ίσια (16-16). Με τον Αρσενιάδη να βλέπει τους παίκτες του μάλιστα να προσπερνούν (19-18), αλλά στη συνέχεια για μία ακόμη φορά να πετάνε στα… σκουπίδια τον κόπο τους. Τα αμυντικά λάθη επέστρεψαν, αλλά και κάποιες φάσεις στις οποίες η τύχη γύρισε την πλάτη στην ομάδα του Φλοίσβου και το 0-5 που έτρεξε η Κηφισιά, άλλαξε τα δεδομένα. Το 19-18 έγινε 19-22 και παρά το… ντεμαράζ που επιχείρησαν να τρέξουν οι «μπλε», δεν μπόρεσαν ν’ ανατρέψουν το σκηνικό, χάνοντας το σετ (25-22).

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Φλοίσβος το κρίσιμο 4ο σετ, φτάνοντας στο άνετο 25-14. Οι «μπλε» ανέβασαν στροφές από πολύ νωρίς, μετέτρεψαν το 4-6 σε 12-10 και με όπλο τους το μπλοκ, έβαλαν την Κηφισιά στα… σκοινιά. Με την ομάδα του Ζαλμά μάλιστα να μην χάνει μόνο την επαφή με το σκορ (18-11), αλλά σ’ εκείνο το σημείο είδε και τον Ραγκέλ να βγαίνει εκτός εαυτού, να διαμαρτύρεται έντονα στον διαιτητή, να δημιουργεί προς στιγμή και ένταση στο παιχνίδι με τη σύρραξη ν’ αποφεύγεται χάρη στους ψυχραιμότερους, και τον άσο της Κηφισιάς να φεύγει για τ’ αποδυτήρια. Ο Φλοίσβος που είχε το πάνω χέρι ήδη, διατήρησε την ψυχραιμία του, δεν έπεσε στην… παγίδα του Ραγκέλ και έφτασε στο 2-2 (25-14), ψάχνοντας πλέον στο τάι μπρέικ τη νίκη-πρόκριση.

Την οποία και κατάφερε να πάρει, αν και λίγο έλειψε να «προδοθεί» από την υποδοχή του. Οι «μπλε» προηγήθηκαν με 3-2, είδαν όμως τα σερβίς της Κηφισιάς να τους «πληγώνουν» (ιδίως οι δύο άσσοι του Τζάρα) και την ομάδα των βορείων προαστίων να ξεφεύγει με 4-8. Μία διαφορά όμως που δεν έριξε στο… καναβάτσο τον Φλοίσβο, που έβγαλε τσαγανό και με τους Βαν Γκάρντενερ, Βιλιμάνοβιτς και Ηρακλή Παπαδόπουλο ισορρόπησε το παιχνίδι (13-13). Πλέον ήταν φανερό ότι τα πάντα θα κρίνονταν στις λεπτομέρειες. Με την Κηφισιά να έχει δύο φορές την ευκαιρία να φτάσει στη νίκη-πρόκριση, αλλά να μην τα καταφέρνει. Αλλά κι οι παίκτες του Φλοίσβου πέταξαν κάποιες από τις δικές τους ευκαιρίες στα… σκουπίδια, είδαν όμως το video check να τους δικαιώνει με το σκορ στο 13-14 κι ενώ στην Κηφισιά είχαν αρχίσει τα πανηγύρια. Το σφάλμα στο φιλέ έδωσε το… φιλί ζωής στον Φλοίσβο, που αυτή τη φορά δεν έκανε λάθος. Λειτούργησε καλύτερα, προσπέρασε με 17-16 και στο τέλος ήταν εκείνος που είδε το ταμπλό να γράφει το 18-16 υπέρ του και το video check να δείχνει ότι δεν υπήρξε σφάλμα στο φιλέ από τους «μπλε».