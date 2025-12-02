Εκεί που όλα αλλάζουν

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν θα κριθεί Δεκέμβριο αλλά για να φτάσουν ως εκεί απαιτείται ένα ενδιάμεσο βήμα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δε θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Τετάρτη αλλά για να φτάσουν μέχρι τον τίτλο θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο του αιωνίου αντιπάλου στα ημιτελικά και ως γνωστόν τα παιχνίδια αυτά είναι πάντα ιδιαίτερα.

Είναι αλήθεια πως ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός εντυπωσίασαν στους προημιτελικούς τους. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο όταν ο Φοίνικας προηγήθηκε με 2-1 ενώ ο Παναθηναϊκός εμφάνισε κυρίως έλλειψε συγκέντρωσης. Οι πράσινοι έδωσαν δικαιώματα στον ΟΦΗ στο πρώτο σετ αλλά και στο τρίτο όταν ο Μολίνα τους πλήγωσε ξανά και ξανά από το σερβίς του αλλά εν τέλει πήραν αυτό που ήθελαν.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε μια περίεργη περίοδο. Σε μια περίοδο όπου ο Αντώνης Βουρδέρης προσπαθεί να δώσει τις δικές του αρχές και να αφήσει πίσω όλο τα βάρος που κουβαλάει η ομάδα από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που προηγήθηκαν. Οι ερυθρόλευκοι έχουν παίκτες με προσωπικότητα και ποιότητα και όταν τα παιχνίδια όπως αυτό με τον Φοίνικα φτάνουν σε οριακό σημείο είναι αναμενόμενο να έχουν το πλεονέκτημα.

Ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν είχε ως μεγάλο του όπλο τους κεντρικούς κάτι που φέτος δεν έμοιαζε το ίδιο. Εδώ όμως ήταν η στιγμή όπου ο Νεντέλκοβιτς έδειξε τον καλό του εαυτό κάτι που μέτρησε ώστε να έρθει η ανατροπή. Και αυτό έγινε όταν οι Πειραιώτες ανέβασαν τα νούμερά τους στην υποδοχή. Αυτό το στοιχείο πονάει τον Ολυμπιακό φέτος και μπορεί να γίνει βαρόμετρο στα δύσκολα παιχνίδια.

Αυτό ακριβώς δηλαδή που κόστισε και στον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΟΦΗ. Μπορεί οι πράσινοι τελικά να μην έμπλεξαν σε περιπέτειες αλλά υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου η υποδοχή δεν ήταν καλή. Αντιθέτως, επιθετικά φάνηκε και πάλι ο πλουραλισμός που έχει η ομάδα του Ανδρεόπουλου καθώς οι λύσεις έρχονται από όλες τις θέσεις. Και σε αυτό κομβικό ρόλο παίζει ο Σπίριτο που έχει μπει για τα καλά στο κλίμα της ομάδας και στις απαιτήσεις του προπονητή του.

Το μεγαλύτερο κέρδος για τον Παναθηναϊκό ήταν πως είχε την άνεση να κάνει και κάποιου είδους ροτέισον. Ο Παπαλεξίου είναι σαφώς ένας κεντρικός που αποκτήθηκε για να είναι πίσω από Βουλκίδη και Γκάσμαν αλλά είναι χαρακτηριστικό πως όταν κλήθηκε να παίξει βασικός αναδείχθηκε σε MVP. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν έχουν πολλές ομάδες και κάτι που είχε συμβεί και όταν ο Μανδηλάρης στην 3η αγωνιστική ήρθε από τον πάγκο και έγινε πρωταγωνιστής κόντρα στον Φοίνικα.

Προφανώς υπάρχει κούραση και πίεση και όλα αυτά σε μια περίοδο της σεζόν όπου οι ομάδες έχουν πολλές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός δείχνει καλύτερος δεν μπορεί να υποτιμήσει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κλισέ αλλά μια μεγάλη αλήθεια πως τα ντέρπι, ειδικά όταν είναι στο πλαίσιο ενός Final 8, αποτελούν μια ξεχωριστή σελίδα ανεξάρτητα του τι έχει προηγηθεί. Αυτό σημαίνει πως ο ημιτελικός που έρχεται δε θα θυμίζει το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής και σίγουρα θα δούμε ένα μεγάλο ματς.