Ανδρεόπουλος: «Δεν υπάρχει εύκολος αγώνας - Μας περιμένει ένας σπουδαίος ημιτελικός»

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μίλησε για τη νικηφόρα αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ, αλλά και για τον επερχόμενο ημιτελικό του League Cup εναντίον του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας προπονητής:

«Δεν υπάρχει εύκολος αγώνας. Κάθε βήμα, κάθε νίκη είναι πολύ σημαντική. Αύριο παίζουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες. Μπροστά μας έχουμε μία σπουδαία ομάδα με μεγάλους παίκτες και με μερικές αλλαγές το τελευταίο διάστημα. Κάθε αλλαγή δίνει ώθηση. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Δεν υπάρχουν λόγια για το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Ένας μοναδικός αγώνας. Δεν έχει καμία σημασία οποιοδήποτε προηγούμενο αποτέλεσμα. Πάρα πολλές φορές δεν παίζει ρόλο ούτε η κατάσταση των ομάδων. Είναι ένας διαφορετικός αγώνας που μας αρέσει να παίζουμε. Κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ό,τι κάνουμε πάντα».