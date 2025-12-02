Κόντρα στην Εξατσίμπασι ο Ολυμπιακός

Η ομάδα βόλεϊ Γυναικών του Ολυμπιακού έχει απόψε στις 20:00 (COSMOTE SPORT 6HD), «ραντεβού» με την ιστορία!

Οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη τουρκική Εξατσίμπασι, την οποία υποδέχονται στο Ρέντη, σε μία μεγάλη «μάχη» για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League!

«Με τη στήριξη του κόσμου μας κόντρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα»

H Μαριαλένα Αρτακιανού δήλωσε αναφορικά με το ματς: «Αύριο, είναι το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι μας στο CEV Champions League, απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, την Εξατσίμπασι και όλοι ανυπομονούμε. Το να παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, σε ανεβάζει επίπεδο και μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από τέτοια παιχνίδια! Εμείς, αύριο, πρέπει να μπούμε να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, χωρίς άγχος και να παίξουμε στα όρια μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας να μας στηρίξει, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».