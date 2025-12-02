Η ώρα των προημιτελικών στο League Cup «Nίκος Σαμαράς» - Οι μεταδόσεις

Ξεκινά σήμερα το Final 8 του League Cup «Νίκος Σαμαράς» με την διεξαγωγή των τεσσάρων προημιτελικών.

Ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Φοίνικα Σύρου, με το νικητή να παίζει στον αυριανό ημιτελικό με το νικητή του Παναθηναϊκός-ΟΦΗ.

Φλοίσβος-Κηφισιά και ΠΑΟΚ-Μίλων είναι τα άλλα δύο ζευγάρια, οι νικητές των οποίων θα αναμετρηθούν στον άλλο ημιτελικό. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Παρασκευή.

Τους σημερινούς προημιτελικούς θα καλύψει η ΕΣΑΠ από το κανάλι της στο YouTube όπως επίσης και τον ένα εκ των δύο ημιτελικών. Τον δεύτερο ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό θα τους μεταδώσει η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα της τελικής φάσης του League Cup «Νίκος Σαμαράς»

Προημιτελικοί - Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης», Νέα Σμύρνη 16:00 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου (1)

Γυμναστήριο «Ζηρίνειο», Κηφισιάς, 17:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η. (2)

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης», Νέα Σμύρνη 18:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο.Π. Κηφισιάς (3)

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», Νέα Σμύρνη, 20:30 (Live Streaming EΣΑΠ TV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων (4)

Ημιτελικοί - Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν», Παλαιό Φάληρο, 17:00 (ΕΡΤ-2 Σπορτ): Νικητής 3ου Προημιτελικού – Νικητής 4ου Προημιτελικού

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», Νέα Σμύρνη, 20:30 (Live Streaming ΕΣΑΠ TV): Νικητής 1ου Προημιτελικού – Νικητής 2ου Προημιτελικού

Τελικός - Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου