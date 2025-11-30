Με ομαδικότητα και λύσεις από παντού, ο Παναθηναϊκός έβγαλε τρίποντο και στη δύσκολη έδρα της Θήρας (1-3 σετ) συνεχίζοντας την αήττητη πορεία του στη Volley League γυναικών.

Με το νέο τρίποντο έφτασε τους 18 βαθμούς και διατηρήθηκε στη 2η θέση, μόλις έναν πίσω από τον Ολυμπιακό, τον οποίο αντιμετωπίζει την επόμενη αγωνιστική (6/12, 17:00) στο κλειστό του Μετς, σε ένα μεγάλο ντέρμπι κορυφής όπου θα διεκδικήσει την πρωτιά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατέκτησε με άνεση το πρώτο σετ, όμως ο ΑΟ Θήρας αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει στο δεύτερο. Στη συνέχεια, οι «πράσινες» βρήκαν ξανά ρυθμό, επικράτησαν στα δύο επόμενα σετ και έφυγαν από τη Σαντορίνη με ένα πολύτιμο τρίποντο.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Μανώλη Σκουλικάρη παρέμεινε στους 10 βαθμούς και στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Για ακόμη μία φορά η Μικάγια Γουάιτ ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του Παναθηναϊκού, ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους και δίνοντας λύσεις σε κρίσιμα σημεία. Εξίσου σημαντική ήταν η παρουσία της Μόνικα Λαμπκόφσκα, η οποία πρόσθεσε 18 πόντους. Από την πλευρά του ΑΟ Θήρας, η Καταρίνα Πάβιτσιτς με 15 πόντους ήταν η πιο σταθερή επιθετική επιλογή.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση, επέβαλε γρήγορα τον ρυθμό του και άνοιξε τη διαφορά από νωρίς (5-10). Με τη Γουάιτ να σκοράρει, το «τριφύλλι» ξέφυγε ακόμη περισσότερο (6-13, 7-18) και έφτασε άνετα στο 0-1 με 14-25.

Στο δεύτερο σετ όμως η εικόνα άλλαξε. Ο ΑΟ Θήρας ανέβασε την απόδοσή του, ξεκίνησε με σερί 3-0 και με τον άσο της Πάβιτσιτς πήρε προβάδισμα (7-3). Παρότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μειώσει (12-8), η Πάβιτσιτς συνέχισε να βρίσκει λύσεις για την ομάδα της, η οποία έφτασε στο +7 (21-14). Το μπλοκ της Παπαγεωργίου αναπτέρωσε τις ελπίδες του «τριφυλλιού» (23-21), όμως ένα άστοχο χτύπημα της Μπένετ διαμόρφωσε το τελικό 25-21 και έφερε το ματς στο 1-1.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε πιο ισορροπημένα, αλλά σταδιακά ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά τον έλεγχο. Μπένετ και Γουάιτ οδήγησαν την ομάδα μπροστά στο σκορ (9-13, 10-17), ενώ η Παπαγεωργίου συνέχισε να δίνει λύσεις στο φιλέ (11-21). Η Λαμπκόφσκα έκανε το 12-23 και λίγο αργότερα οι «πράσινες» έκλεισαν το σετ με 16-25, παίρνοντας εκ νέου προβάδισμα.

Αντίστοιχη εικόνα είχε και το τέταρτο σετ, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ μέχρι τα μέσα του. Η Πάβιτσιτς έδωσε προβάδισμα στον ΑΟΘ (11-8), όμως η Γουάιτ αντέδρασε με συνεχόμενους πόντους, ισοφαρίζοντας σε 12-12 και στη συνέχεια γυρίζοντας το σε 13-16 υπέρ του Παναθηναϊκού. Η Γενιτσαρίδη αστόχησε σε κρίσιμη επίθεση (14-21) και η Παπαγεωργίου με δύο διαδοχικούς πόντους «σφράγισε» το παιχνίδι, γράφοντας το τελικό 17-25 και το 1-3 για τον Παναθηναϊκό.

Διαιτητές: Νικάκης, Ράντσιου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς Στ., Οσιπίδης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 6-16, 11-21, 14-25

2ο σετ: 8-3, 16-10, 21-16, 25-21

3ο σετ: 7-8, 10-16, 11-21, 16-25

4ο σετ: 8-6, 13-16, 14-21, 17-25

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 1 άσσο, 37 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 61 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (14-25, 25-21, 16-25, 17-25) σε 108'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Πάβισιτς 15 (12/32 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 35% υπ. - 22% άριστες), Σιρίνινα 10 (6/18 επ., 4 μπλοκ), Μάασε 6 (6/32 επ.), Γενιτσαρίδη 8 (7/29 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. - 11% άριστες), Τσιόγκα 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 67% υπ. - 37% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Θωμαΐδου, Άμποτ 1 (1/10 επ., 50% υπ. - 25% άριστες).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (6/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γουάιτ 26 (22/41 επ., 4 μπλοκ, 45% υπ. - 15% άριστες), Μπένετ 16 (14/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 18 (15/37 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. - 25% άριστες), Παπαγεωργίου 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 50% υπ. - 31% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Κωνσταντίνου, Παπά.