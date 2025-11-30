Το πρώτο μέρος πέρασε και ήρθε η ώρα των προκλήσεων

Ο Μίλωνας διατηρήθηκε στην κορυφή με τη νίκη του επί του Φλοίσβου αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έχει ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και παράλληλα μια σειρά από πολλαπλές προκλήσεις που σε μεγάλο βαθμό θα δείξουν τις αντοχές του.

Μετά τις πρώτες έξι στροφές του πρωταθλήματος ο Μίλωνας είναι η μοναδική ομάδα χωρίς ήττα καθώς νίκησε και τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Μάλιστα έχει ήδη παίξει δύο ντέρμπι, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, χωρίς να αφήσει χαμένο βαθμό. Η αλήθεια είναι πως τώρα αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα όχι μόνο λόγω των αντιπάλων αλλά κυρίως λόγω της σημασία και της βαρύτητας των αγώνων.

Η νίκη επί του Φλοίσβου ήρθε σχετικά εύκολα. Χωρίς τον Έγκλεσκανς η ομάδα του Αρσενιάδη χάνει κάτι από την ποιότητά της αν και ο Παπαδόπουλος δεν ήταν άσχημος ως βασικός διαγώνιος. Το θέμα είναι πως ο Μίλωνας τα έκανε όλα σωστά και όπως πάντα αυτό ξεκίνησε από το καλό σερβίς του. Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως το γεγονός ότι ο Σάκης Ψάρρας φτιάχνει ρόστερ που σχεδόν όλοι μπορούν να σερβίρουν καλά και αυτό στο στενό «Κροίσος Πέρσης» γίνεται ένα τεράστιο όπλο για την ομάδα του.

Παρόλα αυτά το παιχνίδι του Μίλωνα μοιάζει πολύ αρμονικό καθώς όλα γίνονται αυτοματοποιημένα. Ένας καλό πασαδόρος σαν τον Χερ, σταθερός διαγώνιος σαν τον Σκάουτεν, ποιοτικοί ακραίοι που τα κάνουν όλα και αποτελεσματικοί και επιδραστικοί κεντρικοί. Ο Ψάρρας έχει καταφέρει να κάνει την ομάδα του να δουλεύει σωστά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάτι που φέρνει αποτελέσματα. Και επιπλέον παρότι μιλάμε για ομάδα με αρκετούς νεαρούς έχει βάθος. Για μία ακόμα φορά απουσίασε ο Αγκάμεζ αλλά με Πετρέα και Θεοδόση στον αγωνιστικό χώρο δε φάνηκε να υστερεί σε αυτή τη θέση. Ο Νανόπουλος με τον Πολούγιαν ήταν το δίδυμο των ακραίων αλλά όσες φορές έχει χρειαστεί να πάρει πιο ενεργό ρόλο ο Χάκας ήταν σαν να μην έχασε το παραμικρό η ομάδα από την ποιότητά της. Ουσιαστικά υπάρχουν πολλές και καλές επιλογές κάτι που φάνηκε να μην έχει ο Φλοίσβος σε αυτή την περίπτωση.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Μίλωνας ήταν ανώτερος χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση. Η ομάδα του Φαλήρου έχει καλό ρόστερ αλλά είναι εμφανές ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει ομοιογένεια και επιπλέον η απουσία του Έγκλεσκανς της αφαιρεί δυναμική καθώς μιλάμε για έναν παίκτη που παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι των επιθέσεων. Όταν η ψυχολογία είναι χαμηλά, τα λάθη είναι πολλά και ο αντίπαλος τόσο συνεπής τότε η δουλειά γίνεται δύσκολη και έτσι ο Φλοίσβος δεν μπορούσε να περιμένει κάτι περισσότερο.

Το θέμα είναι πως για τον Μίλωνα έρχεται μια περίοδος που μοιάζει με το πρώτο μεγάλο τεστ της σεζόν. Αρχικά ο πρώτος τίτλος της σεζόν κρίνεται την ερχόμενη εβδομάδα, με τον ΠΑΟΚ να είναι ο αντίπαλος στα προημιτελικά του League Cup, και έπειτα ακολουθεί Ευρώπη και αμέσως μετά Ολυμπιακός. Επειδή όμως χρειάζεται ένα βήμα τη φορά το League Cup είναι μια μεγάλη πρόκληση. Σαφώς ο ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος, παρότι οι παίκτες του Σάκη Ψάρρα πέρασαν σαν άνεμος από τη Θεσσαλονίκη πρόσφατα και εν συνεχεία μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, αν περάσουν τον ΠΑΟΚ, θα έχουν ημιτελικό και ενδεχομένως τελικό με Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό.

Αυτό σημαίνει δύσκολα παιχνίδια, με πίεση και απαιτήσεις ώστε ο Μίλωνας να δείξει ότι είναι έτοιμος να ξανασπάσει το ταβάνι του. Αν υπάρχει ένα πλεονέκτημα είναι πως η ομάδα της Νέας Σμύρνης μοιάζει να ρολάρει καλύτερα από τους υπόλοιπους και να έχει ρυθμό και χημεία. Αυτά όμως μπορεί σε μια βραδιά να λείψουν και κατά συνέπεια να κοστίσουν. Εκεί έχει να δείξει ο Μίλωνας αντοχή στον… πόνο και επίσης ο Σάκης Ψάρρας να αποδείξει ότι μπορεί να τους προετοιμάσει και πνευματικά.

Το πρόσημο σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει με 6/6 δεν μπορεί να μην είναι θετικό. Ωστόσο ο Μίλωνας έχει συνηθίσει κάθε χρόνο να εμφανίζει κάτι καλύτερο από τον προηγούμενο. Αυτό το League Cup μπορεί να είναι αυτό το κάτι καλύτερο; Σε λίγες μέρες θα φανεί.