Πάτησε... γκάζι και πήρε το ντέρμπι ο Ολυμπιακός!

O Ολυμπιακός επικράτησε με ανατροπή 3-1 σετ της ΑΕΚ στο «Μελίνα Μερκούρη» για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πήρε το ντέρμπι της Volley League Γυναικών.

H Ένωση προηγήθηκε (0-1) στου Ρέντη αλλά έμεινε στο πρώτο σετ, με αποτέλεσμα οι ερυθρόλευκες να ανεβάσουν ρυθμούς, να τουμπάρουν την κατάσταση και να πανηγυρίσουν τη νίκη.

Μετά τη σημερινή επικράτηση οι «ερυθρόλευκες» έχουν 19 βαθμούς κι έξι νίκες σε επτά αγώνες ενώ οι παίκτριες του «δικεφάλου» έχουν έξι βαθμούς, μία νίκη κι έξι ήττες μέχρι στιγμής. Ο Ολυμπιακός στην όγδοη αγωνιστική της Volley League Γυναικών θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στο Ολυμπιακό χωριό τη Θέτιδα Βούλας.

Τα σετ: 21-25, 25-15, 25-20, 25-21.