Επιστροφή στις νίκες για την Καλαμάτα 80

Με μεγάλο πρωταγωνιστή και πρώτο σκόρερ τον Άγγελο Μάρκου που σημείωσε 22 πόντους ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea νίκησε με 3-0 σετ τον Φοίνικα Σύρου. Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου σημείωσε την 3η της νίκη σε 6 αγώνες στη Volley League και ισοβαθμεί με τον ΟΦΗ στην 5η θέση με 9 βαθμούς.

Αντίθετα, ο Φοίνικας έμεινε στους 6 βαθμούς και στην 7η θέση της βαθμολογίας. Οι συριανοί είχαν ευκαιρία να πάρουν το 2ο ή το 3ο σετ αλλά δεν τα κατάφεραν. Στο 2ο σετ προηγήθηκαν μάλιστα με 28-29 αλλά η Καλαμάτα με σερί 3-0 πήρε το σετ 31-29. Στο 3ο σετ οι καλαματιανοί κράτησαν το μικρό προβάδισμα και ο αγώνας τελείωσε με άουτ επίθεση του Βαν ντε Ντρις για το 25-23 στο 3ο σετ.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Κτενάς, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Τσεκούρας, Γεωργοπούλου Αγγ., Γραμματεία: Βλαχούλη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-13, 25-16

2ο σετ: 8-6, 16-12, 21-18, 31-29

3ο σετ: 7-8, 15-16, 19-21, 25-23

*Οι πόντοι της Καλαμάτας προήλθαν από 6 άσσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 45 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 31-29, 25-23) σε 95'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 2 (2 άσσοι), Γκόραλιτς 5 (3/5 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 22 (17/31 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Λίσον 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 9 (8/15 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. - 38% άριστες), Χόρβαθ 11 (10/18 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. - 27% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 71% υπ. - 43% άριστες), Δαλακούρας, Παύλου.

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό, Μικελούτσι 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Αναγνώστου 6 (4/6 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 17 (16/27 επ., 1 άσσος, 64% υπ. - 40% άριστες), Κωστόπουλος 9 (9/22 επ., 63% υπ. - 37% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 15 (12/26 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 57% υπ. - 43% άριστες), Ρουσόπουλος, Μήλης 1 (1/2 επ.), Καγιαλής.

MVP ο Άγγελος Μάρκου

Ο Άγγελος Μάρκου του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea αναδείχτηκε MVP της 6ης αγωνιστικής.