ΠΑΟΚ: Off ο Κοβάσεβιτς με Πανιώνιο, έρχεται Θεσσαλονίκη ο Τζέντρικ!

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα (16:30) τον Πανιώνιο για την 6η αγωνιστική της Volley League, όμως ο Βαλάντης Μαμάης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ούρος Κοβάσεβιτς ο οποίος συνεχίζει να δουλεύει στην φυσική του κατάσταση ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος το προσεχές διάστημα.

Ο Σέρβος αθλητής, παρότι βρίσκεται μόλις λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στη φυσική του κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, το τεχνικό επιτελείο δεν σκοπεύει να επισπεύσει την επιστροφή του, θέλοντας να τον χρησιμοποιήσει όταν θα αισθανθεί απόλυτα έτοιμος ώστε να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια.

Όσον αφορά τον Τζέφρι Τζέντρικ, ο Αμερικανός αναμένεται στην Ελλάδα την προσεχή Παρασκευή (5/12) και θα ενσωματωθεί στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων για το League Cup.

Ο Τζέντρικ αποτελεί τη δεύτερη κορυφαία μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ μετά τον Κοβάσεβιτς, με τους δύο παίκτες να θεωρούνται πραγματικά «στολίδια» για το ελληνικό βόλεϊ. Η παρουσία τους αναμένεται να ανεβάσει αισθητά το επίπεδο και την ποιότητα του Δικεφάλου, μόλις βρεθούν και οι δύο στο γήπεδο.