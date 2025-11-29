Απολογήθηκε ο Βλαχόπουλος για το υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού: «Ζητώ συγγνώμη, παρασύρθηκα»!

Ο πασαδόρος του ΟΦΗ, Κώστας Βλαχόπουλος ζήτησε συγγνώμη για την απαράδεκτη ενέργειά του να φωνάξει σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού στην διάρκεια της αναμέτρησης με το Τριφύλλι.

Ο 36χρονος Κώστας Βλαχόπουλος χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένταση, μετά από έναν κερδισμένο πόντο συντονίστηκε με την εξέδρα και τραγουδούσε με προτεταμένα μάλιστα τα χέρια του «πουτ… γιοι Παναθηναϊκοί», σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονες συζητήσεις.

Ο έμπειρος αθλητής, λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, με ανάρτησή του στα social media, απολογήθηκε για την απαράδεκτη ενέργειά του, ζητώντας συγνώμη από τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση προσβολής τους!

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο μήνυμά του:

«Στον κόσμο του αθλητισμού το πάθος της στιγμής μπορεί να οδηγήσει σε αυθόρμητες αντιδράσεις. Σε μια τέτοια στιγμή, μέσα στη φόρτιση του αγώνα, πανηγυρίζοντας έναν πόντο, συμμετείχα μηχανικά σε σύνθημα που ακουγόταν στον χώρο, χωρίς να συνειδητοποιήσω άμεσα το περιεχόμενό του.

Θέλω να τονίσω πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση προσβολής προς τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του. Όσοι με γνωρίζουν γνωρίζουν και τον τρόπο με τον οποίο πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Δεν συνηθίζω να εκφράζομαι με τρόπο που να έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες μου.

Αναγνωρίζω ότι η συγκεκριμένη στιγμή προκάλεσε ενόχληση και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Ήταν μια άτυχη αντίδραση και δεν θα έπρεπε να παρασυρθώ από την ένταση. Τρέφω απόλυτο σεβασμό για τον Σύλλογο του Παναθηναϊκού, τους αθλητές του και τους φιλάθλους του. Ο αθλητισμός έχει σκοπό να ενώνει, αυτό υπηρετώ σε όλη μου την πορεία και σε αυτό παραμένω σταθερός. Ζητώ συγγνώμη από όσους ένιωσαν ότι προσβλήθηκαν».