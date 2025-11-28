Ο πασαδόρος του ΟΦΗ, Βλαχόπουλος τραγουδούσε ενώ έπαιζε: «Π… γιοί Παναθηναϊκοί» (vid)

Αρνητικός πρωταγωνιστής του αγώνα ΟΦΗ-Παναθηναϊκός ήταν ο πασαδόρος των Κρητικών, καθώς από το πουθενά κι ενώ έπαιζε στο ματς ξεκίνησε να τραγουδά συνθήματα για τις… μάνες των Παναθηναϊκών.

Ο 36χρονος Κώστας Βλαχόπουλος χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια ένταση, μετά από έναν κερδισμένο πόντο συντονίστηκε με την εξέδρα και τραγουδούσε με προτεταμένα μάλιστα τα χέρια του «πουτ… γιοι Παναθηναϊκοί».

Οι Κρητικοί διαιτητές τον αγνόησαν, το VAR δεν λειτουργούσε, ωστόσο το περιστατικό έγινε σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 και η εικόνα αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα.

Μια στιγμή που πυροδότησε εκατοντάδες σχόλια στο διαδίκτυο και είναι άγνωστο αν καταγράφηκε στο ΦΑ από τους διαιτητές.

Δείτε το βίντεο:

Θυμίζουμε ότι σε αυτό το ματς δεν αγωνίστηκε από την πλευρά του Παναθηναϊκού ο Χανδρινός επειδή στους περυσινούς τελικούς είχε λεκτικό διαπληκτισμό με παράγοντα του Ολυμπιακού που προκαλούσε επεισόδιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ με μια αγωνιστική τιμωρήθηκε και ο Μενέλαος Κοκκινάκης διότι είχε χτυπήσει το φιλέ.