«Βόλτα» του Πανιωνίου Betsson στο Μαρκόπουλο

Ο Πανιώνιος Betsson πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Μαρκοπούλου Revoil με 3-0 σετ, στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Οι «κυανέρυθρες» πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους σε Ελλάδα και Ευρώπη και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον επαναληπτικό με την Μπρασόφ στην Ρουμανία, όπου έχουν στόχο τη πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Τσάλεντζ Καπ.



Το Μαρκόπουλο αγωνίστηκε για άλλον έναν αγώνα χωρίς τις Γουίλοου Τζόνσον, Βιτάλια Μάρμεν, ωστόσο στα ευχάριστα η επιστροφή του Γιώργου Ρούση στον πάγκο της ομάδας μετά το χειρουργείο που υπεβλήθη στην επιγονατίδα.



Στο πρώτο σετ ο Πανιώνιος με όπλο το σερβίς και το μπλοκ προηγήθηκε με 1-9, για να φτάσει η διαφορά σε διψήφιο αριθμό με επίθεση της Ραχίμοβα (8-18). Η Αζέρα διαγώνια ήταν αυτή που διαμόρφωσε και το 14-25 για το 0-1 σετ του Πανιωνίου.



Στο δεύτερο σετ δύο συνεχόμενοι πόντοι της Καθάριου με επίθεση και μπλοκ και ένα μπλοκ της Ανδριοπούλου έβαλαν το Μαρκόπουλο σε θέση οδηγού (8-5). Αλεξάκου και Ραχίμοβα έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα στον Πανιώνιο (10-11), για να ακολουθήσει λίγο αργότερα ένα σερί τεσσάρων άσσων από την Ραχίμοβα για το 13-20. Το σετ έκλεισε με λάθος της Καθάριου στο σερβίς για το 19-25.



Στο τρίτο σετ μετά το 4-4 ο Πανιώνιος ξέφυγε στο σκορ και το 6-9 έγινε 6-13. Οι κυανέρυθρες δεν έχασαν το προβάδισμα και με επίθεση της Ραχίμοβα έγινε το 14-25.



Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Δημάκης, Επόπτες: Σωνάκης, Ηλιόπουλος, Γραμματεία: Χαρίτου.



Διακύμανση:

1ο σετ: 1-8, 8-16, 11-21, 14-25

2ο σετ: 8-5, 13-16, 13-21, 19-25

3ο σετ: 5-8, 8-16, 13-21, 14-25



*Οι πόντοι του Μαρκόπουλου προήλθαν από 1 άσσο, 21 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 7 άσσους, 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 0-3 (14-25, 19-25, 14-25) σε 71'



Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 1 (1/3 επ.), Κωτσαρά 5 (5/13 επ., 55% υπ. - 9% άριστες), Καράγκουτη 3 (3/27 επ.), Καθάριου 7 (3/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Σπανού 9 (5/13 επ., 4 μπλοκ, 48 % υπ. - 16% άριστες), Γκραμπόφσκα / Δήμου (λ, 59% υπ. - 36% άριστες), Οικονόμου, Αλλαγιάννη 5 (4/9 επ., 1 μπλοκ), Ανδριοπούλου, Λογαρά 1 (1 μπλοκ).



ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Νομικού 7 (3/8 επ., 4 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Αλεξάκου 15 (13/22 επ., 2 μπλοκ, 60% υπ. - 27% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 13 (11/18 επ., 2 μπλοκ, 80% υπ. - 60% άριστες), Ραχίμοβα 22 (13/30 επ., 7 άσσοι, 2 μπλοκ), Καρέλια 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ) / Κακουράτου (λ, 60% υπ. - 40% άριστες), Μιλεντίγιεβιτς.