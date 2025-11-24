Το παράδοξο (ή και όχι) του πρωταθλητισμού

Είναι γεγονός πως όλοι μας διαφημίζουμε τη φετινή Volley League γυναικών ως καλύτερη και πιο ανταγωνιστική από ποτέ, κάτι που είναι και αλήθεια. Ωστόσο μάλλον δεν έχουμε πλήρως αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό. Το πρωτάθλημα των γυναικών είναι πιο αμφίρροπο από ποτέ και αυτό σημαίνει ένα πράγμα, τίποτα δεν είναι αναπάντεχο όταν οι ομάδες πατάνε αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι που τράβηξε την προσοχή περισσότερο από κάθε άλλο στην πρόσφατη αγωνιστική ήταν σίγουρα αυτό ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό που μετά εορτής, όμως, τράβηξε ακόμα περισσότερη προσοχή και συζήτηση ήταν του Πανιωνίου με τη Θέτιδα λόγω της αναπάντεχης (ή και όχι) καλή εμφάνισης των φιλοξενούμενων που λίγο έλλειψε να φύγουν νικήτριες με καθαρό σκορ.

Αν κάτι είναι αυτό που διαχρονικά «ζηλεύαμε» από τα μεγάλα πρωταθλήματα είναι το γεγονός ότι η κάθε ομάδα μπορεί να κερδίσει κάθε αντίπαλο σε οποιαδήποτε έδρα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού είναι πως δεν είναι ντροπιαστική καμία ήττα και κανένα χαμένο παιχνίδι. Ο Πανιώνιος παρουσιάστηκε σε αυτό το πρωτάθλημα γεμάτος αστέρες και με ένα ρόστερ που μπορεί σαφέστατα να κατακτήσει τίτλους. Αυτό ωστόσο δεν εγγυάται από μόνο τους τους τίτλους.

Για να κλέψουμε λίγο ποδοσφαιρική δόξα ας θυμηθούμε πόσα χρόνια πήρε στην Μάντσεστερ Σίτυ και την Παρί Σεν Ζερμέν να φτάσουν στην κορυφή παρότι ξόδευαν αμύθητα ποσά. Όσο προφανές είναι ότι ο Πανιώνιος δεν είναι στα αναμενόμενα επίπεδα αυτή τη χρονική στιγμή άλλο τόσο προφανές είναι πως σε λίγους μήνες η ίδια ομάδα μπορεί να κερδίζει το ένα ντέρμπι μετά το άλλο και να διεκδικεί τρόπαια. Παρόλα αυτά είναι αφελές να θεωρούμε ότι παίζει χωρίς αντίπαλο.

Για τους όσους παρακολουθούν το ελληνικό πρωτάθλημα τακτικά είναι ξεκάθαρο ότι η Θέτιδα αποτελεί εδώ και χρόνια μια ομάδα απόλυτα συνεπής και ποιοτική και καταφέρνει κάθε σεζόν παρά τις αλλαγές στο ρόστερ της να βρίσκεται στο πάνω μισό της βαθμολογίας. Και δεν είναι λίγες οι φορές που πέτυχε μεγάλες νίκες κόντρα σε ομάδες από τις πρώτες θέσεις. Έτσι και φέτος, λοιπόν, παραμένει στην πράξη και όχι στη θεωρία μια ομάδα πέρα για πέρα αξιόλογη και ικανή να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που της δίνεται σε οποιαδήποτε έδρα. Πρέπει να είναι αφελής κανείς για να πιστεύει ότι μια νίκη κόντρα στη Θέτιδα είναι τυπική διαδικασία και δεδομένη ακόμα και όταν αντίπαλος είναι ο ισχυρός Πανιώνιος.

Όσον αφορά το παιχνίδι του Ολυμπιακού Χωριού η έκπληξη δεν ήταν ίδιου επιπέδου αφού λίγο πολύ ΑΕΚ και ΑΟ Θήρας είναι ισάξιες ομάδες. Το ζήτημα είναι πως ο ΑΟ Θήρας ξεκίνησε τη σεζόν με αμφισβήτηση και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα του προπονητή, οποίος μάλιστα άλλαξε. Σίγουρα ο Σκουλικάρης έδωσε ώθηση στην ομάδα αλλά και οι ίδιες οι αθλήτριες έδειξαν στην πράξη ότι μπορούν να κουβαλήσουν το φορτίο. Με την Άμποτ απούσα το μεγαλύτερο βάρος έπεσε στις άλλες δύο ακραίες. Τόσο η Γενιτσαρίδη όσο και η Πάβισιτς κάθε βδομάδα γίνονται ακόμα καλύτερες με αποκορύφωμα το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Εξάλλου δεν είναι τυχαίες ούτε η μία ούτε η άλλη.

Όπως και η Θέτιδα έτσι και ο ΑΟ Θήρας είναι ομάδα που πάντα μπορεί να κάνει ζημιά σε οποιονδήποτε αντίπαλο και το απέδειξε και στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο για το Challenge Cup. Ενδεχομένως να μην έχει το ίδιο επίπεδο με προηγούμενες σεζόν αλλά ακόμα και έτσι παραμένει μια ομάδα που κρυφοκοιτάζει την τετράδα και δεν αποκλείεται να καταφέρει και φέτος να τρυπώσει εκεί.

Το σημαντικότερο που μας δίδαξε η 6η αγωνιστική, αλλά και όλο το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, είναι πως οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων δεν είναι χαοτικές σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι άλλωστε η ομορφιά ενός ανταγωνιστικού πρωταθλήματος. Και φυσικά σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα καμία ήττα δεν μπορεί να λογίζεται ως ντροπιαστική ακόμα και όταν είναι απρόσμενη. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και είναι δεδομένο ότι θα δούμε πολλές από τις λεγόμενες ισχυρές ομάδες να χάνει απρόσμενους βαθμούς. Το ζήτημα είναι, όπως πάντα, ποιος θα αντέξει την πίεση και κυρίως ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη ηρεμία ώστε να διαχειριστεί τις μικρές ή μεγάλες κρίσεις που θα έρθουν.