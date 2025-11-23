Κιαπίνι: «Τα κορίτσια δουλεύουν πολύ σκληρά, περίμενα ότι θα κάνουμε ένα σπουδαίο ματς»

Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί του ΠΑΟΚ F&U, στάθηκε τόσο στην εικόνα της ομάδας του όσο και στη δουλειά που γίνεται καθημερινά στις προπονήσεις.

Με φόντο την έκτη συνεχόμενη νίκη των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα, ο Κιαπίνι ανέλυσε την απόδοση του Παναθηναϊκού, τα σημεία στα οποία υπερίσχυσε και τις απαιτήσεις που υπάρχουν ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε πολύ καλά. Πρέπει να είμαι ειλικρινής, τα κορίτσια δουλεύουν πολύ σκληρά στην προπόνηση και περίμενα ότι θα κάνουμε ένα σπουδαίο ματς. Ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ καλή ομάδα και το έχουν δείξει. Είχαμε προβλήματα μέσα στο ματς αλλά κάναμε πολύ καλή δουλειά με το σερβίς και τη μπλοκ-άμυνα μας και είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουμε πολλά πράγματα για να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Αύριο κατευθείαν θα πάμε να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι στον ευρωπαϊκό μας αγώνα».