Μια ομάδα που μοιάζει με κομπιούτερ

Ο Μίλωνας πέτυχε μια σπουδαία νίκη στο Μετς κόντρα στον Παναθηναϊκό και πάτησε κορυφή. Παρόλα αυτά ούτε έκπληξη μπορεί να λογίζεται ούτε ως κάτι απρόσμενο καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης εδώ και καιρό ανήκει στους μεγάλους της Volley League και το επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά κερδίζοντας τον πρωταθλητή μέσα στην έδρα του.

Για να είμαστε δίκαιοι και να μην υποτιμούμε τη δουλειά που κάνει ο Μίλωνας εδώ και αρκετά χρόνια αυτή σίγουρα δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του αλλά ούτε είναι ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Άλλωστε το παιχνίδι ήταν εξαρχής ένα ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν είχαν γνωρίσει την ήττα ως τώρα.

Το 1-3 του Μίλωνα είναι σαφέστατα ένα σπουδαίο αποτέλεσμα αλλά αυτό δε σημαίνει για τον Παναθηναϊκού ούτε καταστροφή ούτε αιτία για εσωστρέφεια. Σχετικά με τον Παναθηναϊκό είναι φανερό ότι αποτελεί ένα πολύ ποιοτικό σύνολο που ωστόσο παίρνει ενέργεια αρχικά από το σερβίς του. Όταν ο αντίπαλος του περιορίζει αυτή την πηγή δύναμης μπορεί να τον κάνει «γήινο» και να τον αντιμετωπίσει. Με τον Ράσμους Νίλσεν να μην έχει βρει ακόμα το ρυθμό που είχε πέρυσι και το μπλοκ των πρασίνων να βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα τα πράγματα για τον Μίλωνα ήρθαν απόλυτα στα μέτρα του.

Ο Σάκης Ψάρρας έχει φτιάξει και φέτος μια ομάδα με μεγάλη συνέπεια που παίζει ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας από τους πιο ποιοτικούς και πιο έμπειρους παίκτες του, όπως ο Αγκάμεζ, απουσίαζε αλλά ο Μίλωνας ήταν εξίσου αποτελεσματικός. Ο Θεοδόσης, άλλωστε, που κάλυψε το κενό του Αγκάμεζ δεν ήρθε από το πουθενά. Σίγουρα η ποιότητα τους δεν είναι εύκολο να συγκριθεί αλλά ο Δημήτρης Θεοδόσης αποκτήθηκε προ τριετίας ως ένα σπουδαίο ταλέντο και έφτασε να παίζει στην εθνική ανδρών κάτι που από μόνο του λέει πολλά.

Το θέμα, όμως, δεν ήταν μόνο ο Θεοδόσης ούτε ο εξαιρετικός και πάλι Νανόπουλος ούτε καν ο MVP Πολούγιαν. Το θέμα είναι πως ο Μίλωνας με πρωτεργάτη τον Ψάρρα καταφέρνει κάθε χρόνο να φτιάχνει ομάδες υψηλού επιπέδου χωρίς να έχει το μπάτζετ άλλων ομάδων και χωρίς να κουβαλάει ένα βαρύ brand name σαν του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ που παρεμπίπτοντος τους έχει κερδίσει ξανά και ξανά τα τελευταία χρόνια. Για αυτό άλλωστε η νίκη στο Μετς δεν είναι έκπληξη ούτε πυροτέχνημα. Μιλάμε για την ομάδα που δύο συνεχόμενες χρονιές οδήγησε τον Ολυμπιακό σε Game 5 στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, έφτασε μια ανάσα από το Κύπελλο του 2023 και έφτασε και στην οκτάδα του CEV Cup.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατέρρευσε αλλά έκανε ένα μέτριο παιχνίδι, κάτι που είναι απόλυτα λογικό σε ένα πρωτάθλημα πολλών αγωνιστικών. Ο Μίλωνας, με τη σειρά του, έκανε μια πολύ συνεπή εμφάνιση ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή του και έπιασε κορυφή. Αυτό είναι μια δικαίωση για τη δουλειά που γίνεται στο «Κροίσος Πέρσης» αλλά δεν είναι ούτε η κορυφή του παγόβουνου ούτε ο αυτοσκοπός. Ο Ψάρρας ξέρει καλύτερα από όλους πως είναι μόνο ένα κομμάτι της διαδρομής που απλά επιβεβαιώνει ότι η δουλειά του είναι σε καλό δρόμο.

Το ότι ο Μίλωνας βρίσκεται στην πρώτη θέση μετά από 5 αγωνιστικές είναι απόλυτα θετικό συνολικά για το ελληνικό βόλεϊ αφού αποδεικνύει ότι δε μιλάμε για μονοπώλιο αλλά για μια ανταγωνιστική λίγκα και αυτό σημαίνει υγεία για το πρωτάθλημα. Και φυσικά είναι και ένα επιπλέον κίνητρο για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ ώστε να ανασυνταχτούν και να δουλέψουν πιο σκληρά στη συνέχεια. Το σίγουρο είναι πως το μοντέλο του Σάκη Ψάρρα με την ελληνική βάση και τις πολύ ποιοτικές και προσεκτικές επιλογές του στο στήσιμο της ομάδας αποτελεί ένα υπόδειγμα όχι μόνο για το βόλεϊ αλλά για κάθε ομάδα και δείχνει πως ένα σύνολο μπορεί να διεκδικεί πολλά χωρίς να έχει τεράστια μπάτζετ, μεγάλη οπαδική βάση ή πολυετή εμπειρία πρωταθλητισμού.