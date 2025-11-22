Ο Άρης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 του Μαρκόπουλου, σε έναν αγώνα όπου ξεχώρισε η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ιούνα Ζαντοροζνάι.

Η ομάδα του Χρήστου Πάτρα έδειξε σοβαρότητα και συνέπεια σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο πρώτο σετ, πήρε το δεύτερο χάρη σε καθοριστικούς πόντους στα κρίσιμα σημεία και δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη αντίσταση στο τρίτο.

Με αυτή τη νίκη, ο Άρης κατέκτησε τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα και παρουσίασε μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του.

Από την άλλη, το Μαρκόπουλο πραγματοποίησε μία από τις πιο αδύναμες εμφανίσεις του φέτος. Οι απουσίες των Τζόνσον και Μάρμεν επηρέασαν σημαντικά, ενώ πλην της Σπανού -που ήταν η μοναδική σταθερή πηγή πόντων- καμία άλλη παίκτρια δεν μπόρεσε να βοηθήσει ουσιαστικά.

Στο πρώτο σετ, ο Άρης είχε πλήρη έλεγχο και σχεδόν μηδενικά λάθη, με τη Ζαντοροζνάι να πρωταγωνιστεί. Στο δεύτερο, οι «κιτρινόμαυρες» διατήρησαν την ψυχραιμία τους παρά την πίεση του Μαρκόπουλου και έφτασαν στο 25-20. Με ανεβασμένη ψυχολογία, μπήκαν δυνατά και στο τρίτο σετ, ξέφυγαν από νωρίς και, παρά μια μικρή αντίδραση των φιλοξενούμενων, έφτασαν άνετα στο τελικό 25-16 χάρη στις επιθέσεις της Μερτέκη και το καθοριστικό χτύπημα της Νίλσον.

Ο Άρης ήταν σχεδόν αλάνθαστος στο πρώτο σετ και συνολικά υπέπεσε μόλις σε 10 λάθη σε ολόκληρο το παιχνίδι, παρουσιάζοντας παράλληλα 48% αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Κορυφαία σκόρερ για τις Θεσσαλονικιές ήταν η Ζαντοροζνάι με 23 πόντους, ενώ για το Μαρκόπουλο η Σπανού ξεχώρισε με 22.

Διαιτητές: Δημητρίου, Τοσουνίδης, Παρατηρητής: Γεωργιάδης Εμμ., Επόπτες: Καπλάνης, Σταυρίδου, Γραμματεία: Αλεξίου Χρ..

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-7, 21-10, 25-11

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-19, 25-20

3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-12, 25-16

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 6 άσσους, 50 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του Μαρκόπουλου προήλθαν από 2 άσσους, 28 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-11, 25-20, 25-16) σε 80'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 5 (4 άσσοι, 1 μπλοκ), Πλακιά 4 (4/7 επ.), Γζουντέλλη 2 (2/14 επ., 47% υπ. - 21% άριστες), Μερτέκη 14 (14/30 επ., 33% υπ. - 22% άριστες), Νίλσον 12 (8/15 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ζαντοροζνάι 23 (22/38 επ., 1 άσσος) / Αδάμου (λ, 58% υπ. - 33% άριστες), Τόλιου, Μπαρμπαλιού, Λαμπριανίδου, Ράιλιτς, Μουστάκη.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Έλενα Κανελλοπούλου): Γουόκερ 2 (2/4 επ.), Κωτσαρά 5 (3/19 επ., 2 μπλοκ, 43% υπ. - 21% άριστες), Καράγκουτη 3 (2/25 επ., 1 άσσος), Καθάριου 4 (3/11 επ., 1 μπλοκ), Σπανού 22 (17/38 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ, 38% υπ. - 15% άριστες), Γκραμπόφσκα / Δήμου (λ, 31% υπ. - 9% άριστες), Αλλαγιάννη 1 (1/2 επ.), Ανδριοπούλου, Λογαρά.