Με τον Αντώνη Βουρδέρη να κοουτσάρει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ, οι Πειραιώτες έδειξαν σημάδια ανάκαμψης και επικράτησαν με 3-0 σετ του Φοίνικα Σύρου στο «Μελίνα Μερκούρη», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Volleyleague Ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν πίσω τους τις δύο διαδοχικές ήττες και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με μια καλή εμφάνιση. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Από την άλλη, ο Φοίνικας είδε το νικηφόρο σερί του να διακόπτεται και παρέμεινε στην 7η θέση με 6 βαθμούς.

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο αποφασιστικά, δημιούργησε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα (14-7, 16-10) και παρότι ο Φοίνικας μείωσε τη διαφορά, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν στο 25-21 για το 1-0.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν μικρή διαφορά (12-14), όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε με σερί που ξεκίνησε από τους άσους του Φρομ, φτάνοντας στο 18-15. Παρά τη νέα προσπάθεια του Φοίνικα να πλησιάσει (22-21), οι Πειραιώτες κράτησαν τα ηνία και κατέκτησαν το σετ με 25-23.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Ολυμπιακός έπαιξε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ανέβασε την απόδοσή του και «καθάρισε» το παιχνίδι με 25-18, σφραγίζοντας μια καθαρή νίκη με 3-0.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)