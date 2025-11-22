Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν πίσω τους τις δύο διαδοχικές ήττες και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα με μια καλή εμφάνιση. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Από την άλλη, ο Φοίνικας είδε το νικηφόρο σερί του να διακόπτεται και παρέμεινε στην 7η θέση με 6 βαθμούς.
Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο αποφασιστικά, δημιούργησε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα (14-7, 16-10) και παρότι ο Φοίνικας μείωσε τη διαφορά, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν στο 25-21 για το 1-0.
Το δεύτερο σετ ήταν πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι πήραν μικρή διαφορά (12-14), όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε με σερί που ξεκίνησε από τους άσους του Φρομ, φτάνοντας στο 18-15. Παρά τη νέα προσπάθεια του Φοίνικα να πλησιάσει (22-21), οι Πειραιώτες κράτησαν τα ηνία και κατέκτησαν το σετ με 25-23.
Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Ολυμπιακός έπαιξε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ανέβασε την απόδοσή του και «καθάρισε» το παιχνίδι με 25-18, σφραγίζοντας μια καθαρή νίκη με 3-0.
Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)