Πανιώνιος Betsson: «Η ομάδα εμφανίζεται κατώτερη των προσδοκιών, η διοίκηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί»

Ο Πανιώνιος Betsson αν και διαθέτει το πιο ακριβό ρόστερ στη φετινή Volley League Γυναικών, η φετινή του πορεία δεν είναι αντάξια αυτού.

Την Παρασκευή 22/11, ο Πανιώνιος Betsson φιλοξένησε στο «Ανδρέας Βαρίκας» την Θέτιδα Βούλας κι αν κι έμεινε πίσω στο σκορ με 0-2 σετ έφτασε στην ολική ανατροπή μετά από 132 λεπτά. Έτσι οι «κυανέρυθρες» με πρώτες σκόρερ τις Ατανασίεβτς (25 πόντοι), Ραχίμοβα (21 πόντοι) και Ριστίσεβιτς (18 πόντοι) διαμόρφωσαν το τελικό 3-2 στα σετ.

Η διοίκηση της ομάδας μετά το πέρας του ματς θέλησε να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη στον κόσμο της ομάδας κι αναφέροντας πως θα γίνει οτιδήποτε χρειαστεί για να διορθωθεί η κατάσταση.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου Betsson

«Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας, που τον γέμισε με φρούδες ελπίδες.

Η ομάδα εμφανίζεται κατώτερη των προσδοκιών μας και η διοίκηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να διορθώσει την παρούσα κατάσταση».