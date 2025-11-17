Γκαρντίνι: «Δεν ανταποκρινόμαστε τις κρίσιμες στιγμές, να αλλάξουμε τον χαρακτήρα μας»

Ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού, Αντρέα Γκαρντίνι μετά την ήττα από την Καλαμάτα, τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να αλλάξει τον χαρακτήρα της και να βγάζει μεγαλύτερη σταθερότητα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Στα δύο πρώτα σετ παρουσιαστήκαμε καλοί, όμως στη συνέχεια, χάσαμε τον έλεγχο. Ένα αρνητικό στοιχείο που μας χαρακτηρίζει είναι, ότι δεν ανταποκρινόμαστε τις κρίσιμες στιγμές.

Κοιτάζοντας τη συνέχεια, αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξουμε τον χαρακτήρα μας και να δείξουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στα σημαντικά σημεία των αγώνων.

Η ομάδα έχει τις δυνατότητες και τα στοιχεία που χρειάζονται. Πρέπει να τα αναδείξουμε και να παρουσιάσουμε τον απαιτούμενο χαρακτήρα στη συνέχεια της σεζόν».