Απτόητος συνεχίζει ο Παναθηναϊκός αφού επικράτησε και της Κηφισιάς, με 3-1 σετ στο «Ζηρίνειο» και έκανε το 4/4 στην Volley League.

H Κηφισιά ήταν ανώτερη στο πρώτο σετ, με άστοχο πέρασμα του Νίλσεν, πήγε στο +3 (18-15), οι «πράσινοι» μείωσαν στον πόντο (21-20), αλλά οι γηπεδούχοι ανέκτησαν εκ νέου το +3 στο 24-21. Ο Σπυριούνης με άψογο πέρασμα, έκανε το 25-21 και το 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ οι 2 ομάδες, πήγαιναν χέρι χέρι στο σκορ, ώσπου ο Παναθηναϊκός με σερί πόντους από τον Γιάντσουκ, πήρε προβάδισμα 6 πόντων (10-16). Με άσο του Βουλκίδη πήγε στο +8 (16-24) και οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 1-1 σετ (17-25).

Καλύτερος εξ' αρχής στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός αφού από νωρίς απέκτησε προβάδισμα τριών πόντων (4-7). Ο Ανδρεόπουλος από την θέση του σερβίς δημιούργησε πολλά προβλήματα στην υποδοχή της Κηφισιάς, δίνοντας την ευκαιρία στο «τριφύλλι» να αυξήσει το υπέρ του σκορ στους 6 (6-12). Η ομάδα του Νίκου Ζαλμά μείωσε στους τρεις (18-21). Ωστόσο οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν την απόσταση που είχαν «χτίσει» και με άσο του Γκάσμαν, έκαναν το 21-25 και το 1-2 στα σετ.

Καταιγιστικός στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός. Οι Πρωταθλητές Ελλάδας δεν άφησαν κανένα περιθώριο για κάποιον χαμένο βαθμό, πηγαίνοντας γρήγορα στο +5 (3-8), η διαφορά ανέβηκε σε διψήφιο νούμερο (8-22), με το Νίλσεν να πετυχαίνει τρεις σερί άσους, κατακτώντας το σετ με 11-25 και τη νίκη με 1-3 σετ.

Στην επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο κλειστό του Μετς τον Μίλωνα, ενώ η Κηφισιά θα αγωνιστεί εκτός έδρας απέναντι στον Φλοίσβο.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-21

2ο σετ: 6-8, 10-16, 14-21, 17-25

3ο σετ: 6-8, 11-16, 16-21, 21-25

4o σετ: 3-8, 8-16, 8-21, 11-25

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν: 3 άσσοι, 35 επιθέσεις , 6 μπλοκ, 30 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν: 14 άσσοι, 43 επιθέσεις, 4 μπλοκ, 35 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-21, 17-25, 21-25, 11-25) σε 103’

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 11 (9/13επ, 2 άσσοι, 60%υπ-26%αρ.), Σπυριούνης 12 (12/21 επ.), Στάνκοφ 2 (1/2επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (5/8επ, 3 μπλοκ), Φράγκος 5 (5/16επ., 38%υπ-15%αρ.), Μπόρις 5 (2/4επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Φωλιάς(λ, 25%υπ-17%αρ.), Κονίδης 1 (1/1επ.), Καρτσώνης, Παπαδόπουλος, Σπιλιώτης, Αχιλλεόπουλος (λ)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (7/10επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ) , Γιάντσουκ 16 (11/16 επ., 5 άσσοι, 56%υπ-22%αρ.), Νίλσεν 17 (13/20επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/5επ., 2 άσσοι), Ανδρεόπουλος 7 (5/9επ., 2 άσσοι, 78%υπ-44%αρ.), Σπίριτο 2 (1/1επ., 1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 80%υπ-50%αρ.), Κασαμπαλής, Παπαλεξίου, Μανδηλάρης 1 (1/1επ.), Πρωτοψάλτης 1 (1/2επ.)