Νίκη σε 83 λεπτά πήρε o A.O. Θήρας κόντρα στον Ηλυσιακό

Δεύτερη νίκη στη σεζόν για τον ΑΟ Θήρας που αν και αγωνίστηκε σ' ένα ακόμη ματς χωρίς την Άμποτ κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 του Ηλυσιακού.

Με εξαίρεση το πρώτο σετ, όπου η ομάδα της Σαντορίνης επικράτησε εύκολα, στα άλλα δύο έγινε πραγματική μάχη, με τη γηπεδούχο να είναι πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία.

Στην εκκίνηση του αγώνα ο Ηλυσιακός προηγήθηκε με 0-2, αλλά ο ΑΟΘ απάντησε με σερί 7-0 με τη διαφορά να μεγαλώνει συνεχώς (10-4, 13-6) και να φτάνει χωρίς πρόβλημα στο τελικό 25-16.

Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική με τον Ηλυσιακό να ανεβάζειο κατακόρυφα τα ποσοστά του στην επίθεση και να μετατρέπει το 7-7 σε 7-12 με τα σερβίς της Κάντγουορθ και να διατηρεί το +5 μέχρι το 11-16. Η Σαντορίνη με μπλοκ της Γενιτσαρίδη και λάθος της Κάντγουορθ πλησίασε στον πόντο (16-17), με τον Ηλυσιακό να ανοίγει πάλι την διαφορά (17-20 άσος Κάντγουορθ) και να φτάνουμε στο 18-21. Η Μάασε πήρε την αλλαγή, ο Ηλυσιακός κόλλησε επιθετικά και δέχθηκε νέο σερί 5-0 για το 23-21. Στο 24-23 οι φιλοξενούμενες είχαν μια τελευταία ευκαιρία, όμως το μπλοκ της Μάασε έκανε το 25-23 και το 2-0 για τον ΑΟΘ.

Με την Σαντορίνη να ξεφεύγει με 13-9 στα μέσα του γ' σετ το ματς έμοιαζε να μπαίνει στην τελική του ευθεία, όμως ο Ηλυσιακός επέστρεψε γρήγορα (14-14) και είχαμε μάχη μέχρι το τέλος με τη γηπεδούχο ομάδα να έχει πάντα το προβάδισμα στο σκορ. Η Κίλιτς έσβησε το πρώτο ματς μπολ και μείωσε σε 24-23, όμως η εξαιρετική Μάασε τελείωσε την επόμενη επίθεση και χάρισε το τρίποντο στην ομάδα της.

