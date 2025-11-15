Εύκολη νίκη του Φοίνικα Σύρου απέναντι στον Φλοίσβο

Ερχόμενος με κεκτημένη ταχύτητα από την ευρωπαϊκή νίκη του απέναντι στη Νορντένσκοφ, ο Φοίνικας νίκησε στο «Δ. Βικέλας» της Σύρου με 3-0 (25-22, 25-23, 25-21) τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου για την 4η αγωνιστική της Volley League Ανδρών και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, εντός έδρας κι αυτή.

Οι «Πειρατές» των Κυκλάδων τα πήγαν εξαιρετικά σε μπλοκ-άμυνα και είχαν πολλούς διακριθέντες. Ιδιαίτερα καλή δουλειά έκανε ο Τόμας Νεβό στην πάσα, βοηθώντας τέσσερις συμπαίκτες του να καταγράψουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Από 13 είχαν οι Μικελούτσι (με 5 μπλοκ) και Κωστόπουλος, με τον Έλληνα ακραίο να τελειώνει κρίσιμες επιθέσεις, ενώ Τρούχτσεφ και Βαν Ντεν Ντρις έκλεισαν την αναμέτρηση με 12 πόντους και τον Βέλγο διαγώνιο να τρέχει καθοριστικό σερί με τα σερβίς του στο τρίτο σετ.

Οι Συριανοί διατήρησαν την καλή παράδοση απέναντι στην ομάδα του Παλαιού Φαλήρου (τρεις νίκες σε ισάριθμες συναντήσεις) και ετοιμάζονται με πολύ καλή ψυχολογία για τον επαναληπτικό με τη Νορντένσκοφ στη Δανία, όπου χρειάζονται δύο σετ για την πρόκριση στους «32» του Challenge Cup.

*Οι πόντοι του Φοίνικα προήλθαν από 3 άσους, 43 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του Φλοίσβου από 4 άσους, 37 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 2 (2/3 επ.), Μικελούτσι 13 (8/11 επ., 5 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 12 (9/22 επ., 3 άσοι, 42% υπ. - 37% άριστες), Κωστόπουλος 13 (10/17 επ., 3 μπλοκ, 27% υπ. - 9% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 42% υπ. - 25% άριστες)

ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 9 (8/21 επ., 1 άσος, 57% υπ. - 29% άριστες), Χαραλαμπίδης 3 (2/3 επ., 1 άσος), Μελλές 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 5 (5/13 επ., 54% υπ. - 21% άριστες), Βιλιμάνοβιτς 1 (1/3 επ.), Έγκλεσκαλνς 20 (17/40 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 0% υπ. - 0% άριστες), Τσαρκάτογλου, Παπαδόπουλος Π., Σωνάκης (λ., 64% υπ. - 9% άριστες)