Σπουδαία κίνηση από τον ΠΑΟΚ: Φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Ούρος Κοβάσεβιτς!

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία σπουδαία μεταγραφή και φέρνει στην Θεσσαλονίκη τον Σέρβο ακραίο, Ούρος Κοβάσεβιτς!

Σε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές των τελευταίων ετών στο ελληνικό βόλεϊ προχώρησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συμφώνησε και φέρνει στην Θεσσαλονίκη τον σπουδαίο Σέρβο ακραίο, Ούρος Κοβάσεβιτς.

Το βιογραφικό του παίκτη αποκαλύπτει ξεκάθαρα την ποιότητα και την εμπειρία που προσθέτει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της Ιταλίας όπως η Μόντενα, η Βερόνα, η Τρεντίνο και η Πιατσέντζα, ενώ δοκίμασε επίσης τις δυνάμεις του στη ρωσική Ουράλ Ούφα και στη Βάρτα Ζαβέρτσιε της Πολωνίας.

Μετά τη θητεία του στη Ρωσία, επέστρεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της Πιατσέντζα, όμως η συνεργασία δεν κύλησε όπως είχε φανταστεί, για λόγους που δεν σχετίζονταν με την απόδοσή του στο γήπεδο.

Αυτό τον έκανε να αναζητήσει μια νέα πρόκληση, ένα πλάνο που θα του έδινε κίνητρο να προχωρήσει. Ο ΠΑΟΚ τον προσέγγισε και κατάφερε να τον πείσει να φορέσει τα ασπρόμαυρα, σε μια χρονιά-ορόσημο για το σύλλογο που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής.

Ο Κοβάσεβιτς έχει κατακτήσει δύο σημαντικές διακρίσεις με τη Σερβία: το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2017 και το χρυσό στο World League του 2016.

Ο Ούρος πανηγύρισε κι ένα δεύτερο Ευρωπαϊκό το 2019, όταν η Σερβία κέρδισε 3-1 τη Σλοβενία με τον ίδιο (20 πόντοι με 15/31 επ., 1 άσο και 4 μπλοκ) μαζί με τον Ατανασίεβιτς (17/31 επ., 1 άσο, 4 μπλοκ) να είναι συγκλονιστικοί σε όλο το τουρνουά, αλλά τον νέο ακραίο του ΠΑΟΚ να αναδεικνύεται MVP.

Αναμένεται να αφιχθεί σύντομα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ενσωματωθεί στην ομάδα και να καλύψει τη θέση του Τόρρες, ο οποίος προβλέπεται να επιστρέψει μετά τα μέσα Δεκεμβρίου.