Ευρωπαϊκοί τελικοί Beach Volley για πρώτη φορά στην Κρήτη!

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το CEV Beach Volley European Cup Final 2025, που φιλοξενήθηκε στο TUI Magic Life Candia Maris στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου, με τη σφραγίδα του Metaxa Hospitality Group. Η διοργάνωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον φίλων του beach volley από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέροντας μοναδικό θέαμα και υψηλού επιπέδου αγώνες.

Το CEV Beach Volley European Cup Final 2025, που πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου στο Ηράκλειο, αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή του ευρωπαϊκού beach volley, φιλοξενώντας κορυφαίους αθλητές και ανεβάζοντας τον πήχη του ανταγωνισμού και του θεάματος στο υψηλότερο επίπεδο. Ο καλός καιρός, τα πέντε γήπεδα beach volley που δημιουργήθηκαν, οι εξαιρετικές εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris και η μοναδική κρητική φιλοξενία του Metaxa Hospitality Group πρόσφεραν τις ιδανικές συνθήκες για αγώνες στην άμμο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για αθλητές και θεατές. Παράλληλα, η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την Κρήτη ως ανερχόμενο διεθνή προορισμό αθλητικού τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στο να φιλοξενεί αθλητικά γεγονότα υψηλού επιπέδου.

Τέσσερις ημέρες γεμάτες beach volley

Στη φετινή εκδήλωση, που συνέβαλε ουσιαστικά στην προώθηση του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο, συμμετείχαν εθνικές ομάδες από 12 χώρες. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει χωρίς κόστος τους αγώνες, γεμίζοντας τις κερκίδες. Με κορυφαία clubs από Γαλλία, Ισπανία, Σερβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Τσεχία, Λιθουανία, Ουκρανία, Ρουμανία και Ελλάδα, το τουρνουά έφερε στην Κρήτη μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού beach volley. Ήταν μια εντυπωσιακή συνύπαρξη κορυφαίων αθλητών, που μετέτρεψαν κάθε σετ σε μια ξεχωριστή εμπειρία, χαρίζοντας στο κοινό συναρπαστικούς αγώνες, έντονα συναισθήματα και ανεπανάληπτο θέαμα.

Χρυσά σετ, χρυσές στιγμές στον τελικό

Στην κατηγορία των γυναικών, το ουκρανικό σωματείο Sunrise Beach Sports Academy, με κορυφαία την πρωταθλήτρια Ευρώπης Τετιάνα Λαζαρένκο, κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο επικρατώντας με δύο νίκες του ουγγρικού συλλόγου EDRA Tata, η μία εκ των οποίων ήρθε ύστερα από ένα δραματικό τάι μπρέικ. Η ουκρανική ομάδα έδειξε εξαιρετική ομαδικότητα και ψυχραιμία, φτάνοντας στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε το λιθουανικό κλαμπ KBC Oxyklinika, που χρειάστηκε το χρυσό σετ για να ξεπεράσει το εμπόδιο της ισπανικής CV Majadahonda. Στους άνδρες, το γαλλικό κλαμπ Re Beach Club, από το μικρό νησί Île de Ré στα δυτικά της Γαλλίας, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επικρατώντας του ολλανδικού ZVH Zevenhuizen σε έναν συναρπαστικό τελικό που κρίθηκε στο χρυσό σετ, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο ένα event υψηλού επιπέδου.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ:

https://www.cev.eu/beach/european-cup/2025/final/men/#matches

https://www.cev.eu/beach/european-cup/2025/final/women/#matches