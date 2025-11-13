Ιστορική πρόκριση ο Ολυμπιακός, 25 χρόνια μετά για ελληνικό σύλλογο!

Οι «ερυθρόλευκες» πήραν τα δύο πρώτα σετ κόντρα στη Βάσας στη Βουδαπέστη και προκρίθηκαν σε ομίλους του CEV Champions League, για πρώτη φορά ως σύλλογος και 25 χρόνια μετά τον Παναθηναϊκό και τον Φιλαθλητικό (περίοδο 2000/01).

Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 3-0 κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Αθανασόπουλου στον πρώτο αγώνα του «Μελίνα Μερκούρη» για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Με 25-18 και 25-22 έκανε το 0-2 και έφθασε στην σπουδαία πρόκριση παρά την ήττα με 3-2 σετ στη συνέχεια.

Έτσι, έγινε η πέμπτη ελληνική ομάδα στο βόλεϊ Γυναικών που θα αγωνιστεί στο Champions League μετά τον Παναθηναϊκό, τον Φιλαθλητικό, τον Ιωνικό Ν. Φιλαδέλφειας και τα Βριλήσσια. Οι «πράσινες» είχαν παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τις σεζόν 1998/99 και 2000/01, ο Φιλαθλητικός της σεζόν 2000/01, ο Ιωνικός τη σεζόν 1994/95 και τα Βριλήσσια την περίοδο 1998/99. Οι «ερυθρόλευκες» θα τοποθετηθούν στον 3ο όμιλο μαζί με τις Ετζατσιμπασί (Τουρκία), Μιλάνο (Ιταλία) και Ζελέζνιτσαρ Λαΐκοβατς (Σερβία).

Το ματς

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-3, με μπλοκ της Κούμπουρα, αλλά στη συνέχεια, βρέθηκε πίσω με 7-5. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκες», με 3-0 σερί και άσο της Κούμπουρα, προσπέρασαν (7-8), ενώ με κόντρα μπάλα της Στεβάνοβιτς, ξέφυγαν με +3 (8-11). Η Κούμπουρα έδωσε «αέρα» +4 (9-13), η Εμμανουηλίδου κέρδισε μπλοκ, για το 15-10, με την Αμπντεραχίμ να ανεβάζει τη διαφορά στο +6 (10-16). Ο Ολυμπιακός με επίθεση της Κονέο, «ανέβηκε» στο +8 (14-22), ενώ με υπέρβαση των γηπεδούχων, έφτασε στο 25-18 και κατέκτησε το πρώτο σετ (0-1).

Στο δεύτερο σετ, οι «ερυθρόλευκες» προηγήθηκαν με 8-3, με πλασέ της Αμπντεραχίμ, ενώ ξέφυγαν με +7 (5-12), με μπλοκ άουτ της Κονέο. Η Κούμπουρα «έγραψε» το 13-5 και η Στεβάνοβιτς το 14-6, αλλά η ουγγρική ομάδα μείωσε σε 15-11 και 18-15. Μετά από άουτ επίθεση των Ουγγαρέζων, η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς επέστρεψε στο +6 (15-21), αλλά η Βάσας πλησίασε στον πόντο (22-23). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός με επιθέσεις των Κονέο και Κούμπουρα, έφτασε στο 25-22 και στην ιστορική πρόκριση στα «αστέρια».

Στα τρία επόμενα σετ, διαδικαστικού χαρακτήρα, οι «ερυθρόλευκες» αγωνίστηκαν με πολλές αλλαγές, γνωρίζοντας ανώδυνη ήττα με 3-2 σετ στο τάι μπρέικ.

Τα σετ: 18-25, 22-25, 25-17, 25-22, 15-8

*Οι πόντοι της Βάσας προήλθαν από 5 άσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλου, ενώ του Ολυμπιακού από 4 άσους, 63 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλου.

ΒΑΣΑΣ (Γιάννης Αθανασόπουλος): Λέιτε 1 (0/1, 1 μπλοκ), Βίλβερτ 19 (12/14 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ), Παπ 5 (5/9 επ.), Γκλεμπόζκι 11 (10/26 επ., 1 μπλοκ, 35% υπ.-18% άριστες), Σουντερλίκοβα 13 (9/34 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Οβομπέτε 16 (16/45 επ., 17% υπ. - 08% άριστες) / Ζουχάρ (λ, 47% υπ. - 26% άριστες), Σάλαι (λ), Φεκέτε 4 (4/9 επ.), Τσερεκλίε 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Σίνκα, Μποσκό, Κις 5 (3/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 25% υπ.-00% άριστες), Σομπόκ 2 (1/5 επ., 1 άσσος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Κούμπουρα 16 (13/25 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 7 (5/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 12 (11/21 επ., 1 άσσος, 40% υπ. - 24% άριστες), Κονέο 6 (6/13 επ., 0% υπ. - 0% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1/1 επ.), / Αρτακιανού (λ, 42% υπ. - 08% άριστες), Σαμπάτη (λ, 20% υπ.-20% άριστες), Καραγιάννη, Βάνιακ 4 (4/20 επ., 19% υπ.-14% άριστες), Ηλιοπούλου 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Φακοπουλίδου 8 (7/21 επ., 1 μπλοκ, 67% υπ.-67% άριστες), Οικονομίδου 10 (10/27 επ.), Τερζόγλου 7 (3/5 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).